Navijači Hajduka: 'Bayernov dres, Bayernov rezultat', 'Taj igrač je sjajan, igra kao Perišić'

Hajduk je s uvjerljivih 5-2 srušio Žalgiris u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Raspucana je bila momčad Gonzala Garcije, stvarala šanse i zabijala. Nakon dva poraza stigla je jedna uvjerljiva pobjeda i navijači mogu biti zadovoljni viđenim. Uzvrat se igra za tjedan dana na Poljudu.

Ovo su neki od komentara navijača:

"Dres kao Bayern, rezultat kao Bayern"

"Kraj je blizu..."

"Valjda će tri gola prednosti biti dovoljna"

"Ne znam kako se ponašati sada, pobijedili smo!"

"Kupujem ovaj dres"

"Napokon imamo krila"

"Šotiček igrač utakmice, izgleda kao Perišić"

"Napokon malo radosti i za nas navijače"

"Odlično odrađeno gostovanje, svaka čast ekipi"

"Gdje ste sada negativci?"

"Sada pametno, ne trebaju nam opet mali zeleni na Poljudu"

"Pet golova bez Livaje, on samo smeta"