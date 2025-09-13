Navijači Hajduka: 'Da imate obraza, odrekli bi se plaće!'. 'Ovako je bilo pod Gattusom'

Nogometaši Hajduka izgubili su od Varadžina 2-0 i ostali na 13 osvojenih bodova u HNL-u. Nije to bila briljantna izvedba Splićana, a zadovoljni nisu ni navijači splitskog kluba. Donosimo neke od reakcija.

"Da imate obraza, odrekli bi se plaće. Krenuvši od trenera pa do igrača. Sramite se!"

"Kružni tok"

"Zdravko Škender je trenutačno u boljoj formi od Ante Rebića. Samo kažem..."

"Kupite Tavaresa. Vrijedi više od svih vaših 'pojačanja' skupa. U što gledaju Hajdukovi skauti?"

"HNK Amaterizam Split"

"Nije sramota izgubiti u Varaždinu, ali je sramota ne stvoriti nijednu stopostotnu priliku na cijeloj utakmici. Ovo je bila preslika Gattusovog Hajduka"

"Livaja je ove sezone neprepoznatljiv"

"Hvala što ste nam pokvarili subotu"

"Sramite se"

"Nikad nam stanka nije dobro došla...", neki su od komentara Hajdukovih navijača na društvenim mrežama.

Hajduk u idućem prvenstvenom kolu dočekuje Dinamo na Poljudu 20. rujna.