Obavijesti

Sport

Komentari 7
REAKCIJE NAKON PORAZA

Navijači Hajduka: 'Da imate obraza, odrekli bi se plaće!'. 'Ovako je bilo pod Gattusom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači Hajduka: 'Da imate obraza, odrekli bi se plaće!'. 'Ovako je bilo pod Gattusom'
2
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Nije sramota izgubiti u Varaždinu, ali je sramota ne stvoriti nijednu stopostotnu priliku na cijeloj utakmici. Ovo je bila preslika Gattusovog Hajduka", jedan je od komentara Hajdukovih navijača

Nogometaši Hajduka izgubili su od Varadžina 2-0 i ostali na 13 osvojenih bodova u HNL-u. Nije to bila briljantna izvedba Splićana, a zadovoljni nisu ni navijači splitskog kluba. Donosimo neke od reakcija. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ville Koski promašio aut 00:30
Ville Koski promašio aut | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

  • "Da imate obraza, odrekli bi se plaće. Krenuvši od trenera pa do igrača. Sramite se!"
  • "Kružni tok"
  • "Zdravko Škender je trenutačno u boljoj formi od Ante Rebića. Samo kažem..."
  • "Kupite Tavaresa. Vrijedi više od svih vaših 'pojačanja' skupa. U što gledaju Hajdukovi skauti?"
  • "HNK Amaterizam Split"
  • "Nije sramota izgubiti u Varaždinu, ali je sramota ne stvoriti nijednu stopostotnu priliku na cijeloj utakmici. Ovo je bila preslika Gattusovog Hajduka"
  • "Livaja je ove sezone neprepoznatljiv"
  • "Hvala što ste nam pokvarili subotu"
  • "Sramite se"
  • "Nikad nam stanka nije dobro došla...", neki su od komentara Hajdukovih navijača na društvenim mrežama. 
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hajduk u idućem prvenstvenom kolu dočekuje Dinamo na Poljudu 20. rujna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić
PODLOŽNO RASPRAVI

Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić

Treći je po mišljenju GiveMeSporta Brazilac Pelé, četvrti Diego Maradona, a top 5 zatvara Johan Cruyff. U prvih 10 još su mjesto našli Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario te Ferenc Puskás
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi
NOGOMETNI SEKS SKANDAL

FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025