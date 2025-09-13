"Nije sramota izgubiti u Varaždinu, ali je sramota ne stvoriti nijednu stopostotnu priliku na cijeloj utakmici. Ovo je bila preslika Gattusovog Hajduka", jedan je od komentara Hajdukovih navijača
REAKCIJE NAKON PORAZA
Navijači Hajduka: 'Da imate obraza, odrekli bi se plaće!'. 'Ovako je bilo pod Gattusom'
Čitanje članka: < 1 min
Nogometaši Hajduka izgubili su od Varadžina 2-0 i ostali na 13 osvojenih bodova u HNL-u. Nije to bila briljantna izvedba Splićana, a zadovoljni nisu ni navijači splitskog kluba. Donosimo neke od reakcija.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
- "Da imate obraza, odrekli bi se plaće. Krenuvši od trenera pa do igrača. Sramite se!"
- "Kružni tok"
- "Zdravko Škender je trenutačno u boljoj formi od Ante Rebića. Samo kažem..."
- "Kupite Tavaresa. Vrijedi više od svih vaših 'pojačanja' skupa. U što gledaju Hajdukovi skauti?"
- "HNK Amaterizam Split"
- "Nije sramota izgubiti u Varaždinu, ali je sramota ne stvoriti nijednu stopostotnu priliku na cijeloj utakmici. Ovo je bila preslika Gattusovog Hajduka"
- "Livaja je ove sezone neprepoznatljiv"
- "Hvala što ste nam pokvarili subotu"
- "Sramite se"
- "Nikad nam stanka nije dobro došla...", neki su od komentara Hajdukovih navijača na društvenim mrežama.
Hajduk u idućem prvenstvenom kolu dočekuje Dinamo na Poljudu 20. rujna.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+