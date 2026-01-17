Splitski će klub nastaviti sezonu utakmicom protiv Istre 1961 25. siječnja na Poljudu. Hajduk je drugi u prvenstvu s 37 bodova, jednim manje od vodećeg Dinama
DOJMOVI NAKON 'GENERALKE'
Navijači Hajduka: 'Dobro je, popraviti realizaciju i po titulu!'
Čitanje članka: 1 min
Nogometaši Hajduka pobijedili su Široki Brijeg 2-0 u generalnoj probi uoči nastavka sezone. Golove su zabili Šego i Ugwouda, a navijači splitskog kluba podijelili su na društvenim mrežama razmišljanja oko nastupa "bilih".
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- "Sad su na redu prvenstvo i kup"
- "Puno dodira..puno vračanja nazad baluna. Bamba jednostavno nije kapacitet. Durdov loš. Skoko na "desetki", a Almena na krilo.
- S Bambom i Durdovom na krilu protiv Istre nam se loše piše"
- "Dobro je bilo, još malo popravit realizaciju i napadamo titulu"
- "Na jesen smo bili dobri na krilima, pogotovo pred kraj. Almena jednostavno mora igrat desno krilo protiv Istre, a na "desetku" Pajazitija, Krovinovićaa, Skoku... koga god. Bamba i Durdov na krilima nisu dovoljna opasnost"
- "I više nego spremni za nastavak SHNL-a"
- "Prvo poluvrijeme jad i bijeda, drugo nešto bolje, sve u svemu ništa naročito protiv ovakve loše ekipe", neki su od komentara Hajdukovih navijača.
Splitski će klub nastaviti sezonu utakmicom protiv Istre 1961 25. siječnja na Poljudu. Hajduk je drugi u prvenstvu s 37 bodova, jednim manje od vodećeg Dinama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+