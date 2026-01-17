Obavijesti

Sport

Komentari 9
DOJMOVI NAKON 'GENERALKE'

Navijači Hajduka: 'Dobro je, popraviti realizaciju i po titulu!'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Navijači Hajduka: 'Dobro je, popraviti realizaciju i po titulu!'
3
Split: Utakmica Hajduk i Široki Brijeg na Poljudu. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitski će klub nastaviti sezonu utakmicom protiv Istre 1961 25. siječnja na Poljudu. Hajduk je drugi u prvenstvu s 37 bodova, jednim manje od vodećeg Dinama

Admiral

Nogometaši Hajduka pobijedili su Široki Brijeg 2-0 u generalnoj probi uoči nastavka sezone. Golove su zabili Šego i Ugwouda, a navijači splitskog kluba podijelili su na društvenim mrežama razmišljanja oko nastupa "bilih". 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! 01:07
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell
  • "Sad su na redu prvenstvo i kup"
  • "Puno dodira..puno vračanja nazad baluna. Bamba jednostavno nije kapacitet. Durdov loš. Skoko na "desetki", a Almena na krilo.
  • S Bambom i Durdovom na krilu protiv Istre nam se loše piše"
  • "Dobro je bilo, još malo popravit realizaciju i napadamo titulu"
Split: Utakmica Hajduk i Široki Brijeg na Poljudu.
Split: Utakmica Hajduk i Široki Brijeg na Poljudu. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
  • "Na jesen smo bili dobri na krilima, pogotovo pred kraj. Almena jednostavno mora igrat desno krilo protiv Istre, a na "desetku" Pajazitija, Krovinovićaa, Skoku... koga god. Bamba i Durdov na krilima nisu dovoljna opasnost"
  • "I više nego spremni za nastavak SHNL-a"
  • "Prvo poluvrijeme jad i bijeda, drugo nešto bolje, sve u svemu ništa naročito protiv ovakve loše ekipe", neki su od komentara Hajdukovih navijača. 
Split: Utakmica Hajduk i Široki Brijeg na Poljudu.
Split: Utakmica Hajduk i Široki Brijeg na Poljudu. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitski će klub nastaviti sezonu utakmicom protiv Istre 1961 25. siječnja na Poljudu. Hajduk je drugi u prvenstvu s 37 bodova, jednim manje od vodećeg Dinama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta
UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?
NEKI SU PRAVI RARITET

FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?

Bliži nam se Svjetsko prvenstvo u rukometu u kojemu će Hrvatska biti jedan od domaćina, a za vas smo izabrali dresove koje je naša reprezentacija nosila kroz godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026