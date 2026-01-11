Navijači Hajduka: 'Igra mora biti bolja, bez obzira na teren'

Hajduk je pripreme otvorio pobjedom protiv Croatije iz Zmijavaca (2-1), a navijači splitskog kluba podijelili su svoje dojmove. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Šteta zbog par dobro ne iskorištenih prilika , a samo ne znam šta se dešava sa malim Durdovom, malo treba poraditi na glavi očigledno (ne mislim ništa loše )"

"Arković je igrač utakmice"

"Mora biti bolja igra, bez obzira na to što je prohladno vrijeme"

"Uigravanje je ovo. Polako, bit će to sve bolje"

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Vučeviću, dovedi Arkovića, ne možemo sa njim ništa izgubiti ,samo možemo dobiti..."

"Arković presijeca, brani i iznosi loptu vrlo mirno i aktivno. Nadam se da ljudi u Hajduku to vide. Onda gledam Racija, koji se trudi, ali ima sreću kad ne dobije crveni karton", neki su od komentara Hajdukovih navijača.

Hajduk će do kraja priprema odigrati još dvije pripremne utakmice, a prvenstvene obaveze nastavit će protiv Istre 1961 25. siječnja na Poljudu.