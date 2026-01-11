Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON PRVE PRIPREMNE

Navijači Hajduka: 'Igra mora biti bolja, bez obzira na teren'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk će do kraja priprema odigrati još dvije pripremne utakmice, a prvenstvene obaveze nastavit će protiv Istre 1961 25. siječnja na Poljudu

Admiral

Hajduk je pripreme otvorio pobjedom protiv Croatije iz Zmijavaca (2-1), a navijači splitskog kluba podijelili su svoje dojmove. Donosimo reakcije s društvenih mreža. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! 01:07
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell
  • "Šteta zbog par dobro ne iskorištenih prilika , a samo ne znam šta se dešava sa malim Durdovom, malo treba poraditi na glavi očigledno (ne mislim ništa loše )"
  • "Arković je igrač utakmice"
  • "Mora biti bolja igra, bez obzira na to što je prohladno vrijeme"
  • "Uigravanje je ovo. Polako, bit će to sve bolje"
Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu
Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
  • "Vučeviću, dovedi Arkovića, ne možemo sa njim ništa izgubiti ,samo možemo dobiti..."
  • "Arković presijeca, brani i iznosi loptu vrlo mirno i aktivno. Nadam se da ljudi u Hajduku to vide. Onda gledam Racija, koji se trudi, ali ima sreću kad ne dobije crveni karton", neki su od komentara Hajdukovih navijača.
TRENER HAJDUKA Gonzalo Garcia: Imamo još dva dvoboja da nađemo zamjene za Rebića i Livaju. Dobro smo igrali
Gonzalo Garcia: Imamo još dva dvoboja da nađemo zamjene za Rebića i Livaju. Dobro smo igrali

Hajduk će do kraja priprema odigrati još dvije pripremne utakmice, a prvenstvene obaveze nastavit će protiv Istre 1961 25. siječnja na Poljudu. 

OSTALO

