HAJDUK - DINAMO 0-2 Splićani su bijesni, razočarani, nezadovoljni, sve u jednom... Hajduk je odigrao vrlo loš derbi i najvećem rivalu prepustio vrh HNL-a, ali najviše zabrinjavaju problemi koji se ponavljaju
Navijači Hajduka: 'Još dvije utakmice i gase komentare. Bez muda i krvi, Livaja ne postoji'
Dinamo je slavio u prvom ovosezonskom najvećem derbiju hrvatskog nogometa. 'Modri' su u 7. kolu HNL-a pobijedili Hajduk 2-0 na Poljudu i preuzeli vrh ljestvice, a predstavom na najtežem gostovanju pokazali da su unatoč silnim promjenama ove sezone bitno kvalitetnija momčad od Splićana.
Hajduk ima puno problema, pogotovo kada igra na postavljenu obranu protiv momčadi čiji igrači odskaču kvalitetom i znaju kako odraditi defenzivne zadatke na visokoj razini. Uz to, splitskom sastavu nedostaje kvalitetnijih rješenja u stvaranju šansi, kao i činjenica da najbolji igrač Marko Livaja ove sezone "nije svoj".
Stoga ne čudi što su navijači Hajduka bijesni, razočarani, nezadovoljni, sve u jednom. U izravnom dvoboju za prvo mjesto pali su bez ispaljenog metka pa su i reakcije ispod objave na službenom profilu Hajduka na Facebooku maštovite. Donosimo najbolje od njih.
- Livaje ove sezone ne postoji.
- Čestitke Dinamu, a nama ni jedan igrač ne može dobiti duel. Odigrati brže loptu bez kompliciranja, utrčati u prazan prostor. Baš ništa, sve sporo.
- Do vodstva Dinama još nekako, ali nakon toga ja nisam vidio gori Hajduk u derbiju. Ne bih se složio da je Dinamo toliko bolji nego mi ne znamo igrati na postavljenu i discipliniranu obranu, a to smo gledali isto i u Varaždinu. Vjerojatno da je Gattuso tu ne bi izgubili, ali ni tada nije valjalo, ni sada.
- Sto dodavanja unazad... Svi igraju prema naprijed, a mi unazad. Ni kvalitete, ni muda, ni krvi... Pet faulova u devedeset minuta, pametnome dosta.
- Još dvije tekme i gase se komentari.
- Osim Pajazitija, svi na basket se prebaciti.
- Ne treba ovu utakmicu uzimati previše k srcu. Dinamo je jednostavno bolji klub desetljećima. Na Hajduku je da se proba izboriti Europa.
- Lako je nama gubiti kad smo naučili.
- Posli GG talijanske prevare stiga nam je GG urugvajsko španjolska prevara.
- Navikli smo.
- Bez i jednog žutog kartona u 99 minuta derbi se ne može dobiti!
- Pobijedio bolji. Ograničena smo ekipa i nema tu šta. Ne može ovdje ni sir Alex Ferguson pomoći.
- Dokaz koliko smo daleko da bi napali prvo mjesto. Plitki kao potok.
- Čestitam Dinamu na tituli!
- Idite hitno u Zagreb po Carevića.
- Jadno, više vam je Ivušić igra s balunom nego Livaja. Niste zapucali na gol, bižite od igrača, Gonzalez ajme, di ste ga našli... Jadno da ne može gore, ali dobro mladi ste, ova je godina za uigravanje.