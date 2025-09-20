Navijači Hajduka: 'Još dvije utakmice i gase komentare. Bez muda i krvi, Livaja ne postoji'

Dinamo je slavio u prvom ovosezonskom najvećem derbiju hrvatskog nogometa. 'Modri' su u 7. kolu HNL-a pobijedili Hajduk 2-0 na Poljudu i preuzeli vrh ljestvice, a predstavom na najtežem gostovanju pokazali da su unatoč silnim promjenama ove sezone bitno kvalitetnija momčad od Splićana.

Hajduk ima puno problema, pogotovo kada igra na postavljenu obranu protiv momčadi čiji igrači odskaču kvalitetom i znaju kako odraditi defenzivne zadatke na visokoj razini. Uz to, splitskom sastavu nedostaje kvalitetnijih rješenja u stvaranju šansi, kao i činjenica da najbolji igrač Marko Livaja ove sezone "nije svoj".

Stoga ne čudi što su navijači Hajduka bijesni, razočarani, nezadovoljni, sve u jednom. U izravnom dvoboju za prvo mjesto pali su bez ispaljenog metka pa su i reakcije ispod objave na službenom profilu Hajduka na Facebooku maštovite. Donosimo najbolje od njih.