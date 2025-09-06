Obavijesti

Sport

Komentari 10
O DOLASKU ALMENE

Navijači Hajduka: 'Kako smo krenuli, postat ćemo 'furia'; 'Zašto kad ne igramo Europu?'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Navijači Hajduka: 'Kako smo krenuli, postat ćemo 'furia'; 'Zašto kad ne igramo Europu?'
3
Foto: HNK Hajduk

"Bienvenido al club de fútbol más grande de Croacia", "Koja je logika posudbe? Osim ako nema opcije otkupa", neki su od komentara navijača Hajduka na društvenim mrežama o dolasku Ikera Almene


Iker Almeda (21) stigao je u Hajduk na jednogodišnju posudbu. Brojeći i trenera, već je četvrti Španjolac u Hajduku ove sezone. Navijači splitskog kluba uzbuđeni su zbog novog igrača, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Osoba pljunula na Anthony Kalika 00:19
Osoba pljunula na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata
  • "Bienvenido al club de fútbol más grande de Croacia"
  • "Napokon! Ajmo, bijeli!"
  • "Kako je krenulo, postat ćemo mi 'Furija'!"
  • "Krila nam za sada donose golove i asistencije što lani nije bio slučaj i ovaj ako ima barem neku brzinu i tehniku bit će pojačanje i vjerojatno je doveden jer je Bamba sklon ozljedama i možda znak da Brajković ide negdje na posudbu"
Foto: HNK Hajduk
  • "A zamjena za Livaju opet ništa? Nek čovjek opet nosi sve na svojim leđima"
  • "Kako su ljudi naporni. Treba dovesti top igrače, ali da su naša dica i da nisu na posudbu i da igraju besplatno i da sve osvojimo i opet ne bi bilo dobro"
  • "Bravo… ali zasto sad kad smo ispali iz Europe?"
  • "Koja je logika posudbe? Osim ako nema opcije otkupa", neki su od komentara na društvenim mrežama. 
Foto: HNK Hajduk

Hajduk je u prvih pet kola domaćeg prvenstva ostvario četiri pobjede i jedan remi te zajedno s Dinamom boravi na vrhu ljestvice. U idućem kolu igra protiv Varaždina u gostima 13. rujna. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
VIDEO Farski O. - Hrvatska 0-1: 'Vatreni' teže od očekivanog slavili na dalekom gostovanju!
KRAMARIĆ ZABIO ZA TROBOD

VIDEO Farski O. - Hrvatska 0-1: 'Vatreni' teže od očekivanog slavili na dalekom gostovanju!

Na ljestvici skupine vodi Češka koja ima 12 bodova nakon pet utakmica. Hrvatska je druga s devet bodova iz tri utakmice, dok Crna Gora ima šest bodova u pet susreta
Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'
NEOBIČAN DETALJ

Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'

Luka Modrić zaigrao je 189. put za Hrvatsku, ali pri ulasku u igru nije odmah tražio traku, kako je to bio slučaj u Real Madridu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025