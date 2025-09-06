"Bienvenido al club de fútbol más grande de Croacia", "Koja je logika posudbe? Osim ako nema opcije otkupa", neki su od komentara navijača Hajduka na društvenim mrežama o dolasku Ikera Almene
O DOLASKU ALMENE
Navijači Hajduka: 'Kako smo krenuli, postat ćemo 'furia'; 'Zašto kad ne igramo Europu?'
Iker Almeda (21) stigao je u Hajduk na jednogodišnju posudbu. Brojeći i trenera, već je četvrti Španjolac u Hajduku ove sezone. Navijači splitskog kluba uzbuđeni su zbog novog igrača, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Bienvenido al club de fútbol más grande de Croacia"
- "Napokon! Ajmo, bijeli!"
- "Kako je krenulo, postat ćemo mi 'Furija'!"
- "Krila nam za sada donose golove i asistencije što lani nije bio slučaj i ovaj ako ima barem neku brzinu i tehniku bit će pojačanje i vjerojatno je doveden jer je Bamba sklon ozljedama i možda znak da Brajković ide negdje na posudbu"
- "A zamjena za Livaju opet ništa? Nek čovjek opet nosi sve na svojim leđima"
- "Kako su ljudi naporni. Treba dovesti top igrače, ali da su naša dica i da nisu na posudbu i da igraju besplatno i da sve osvojimo i opet ne bi bilo dobro"
- "Bravo… ali zasto sad kad smo ispali iz Europe?"
- "Koja je logika posudbe? Osim ako nema opcije otkupa", neki su od komentara na društvenim mrežama.
Hajduk je u prvih pet kola domaćeg prvenstva ostvario četiri pobjede i jedan remi te zajedno s Dinamom boravi na vrhu ljestvice. U idućem kolu igra protiv Varaždina u gostima 13. rujna.
