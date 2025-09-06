Navijači Hajduka: 'Kako smo krenuli, postat ćemo 'furia'; 'Zašto kad ne igramo Europu?'



Iker Almeda (21) stigao je u Hajduk na jednogodišnju posudbu. Brojeći i trenera, već je četvrti Španjolac u Hajduku ove sezone. Navijači splitskog kluba uzbuđeni su zbog novog igrača, donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Bienvenido al club de fútbol más grande de Croacia"

"Napokon! Ajmo, bijeli!"

"Kako je krenulo, postat ćemo mi 'Furija'!"

"Krila nam za sada donose golove i asistencije što lani nije bio slučaj i ovaj ako ima barem neku brzinu i tehniku bit će pojačanje i vjerojatno je doveden jer je Bamba sklon ozljedama i možda znak da Brajković ide negdje na posudbu"

"A zamjena za Livaju opet ništa? Nek čovjek opet nosi sve na svojim leđima"

"Kako su ljudi naporni. Treba dovesti top igrače, ali da su naša dica i da nisu na posudbu i da igraju besplatno i da sve osvojimo i opet ne bi bilo dobro"

"Bravo… ali zasto sad kad smo ispali iz Europe?"

"Koja je logika posudbe? Osim ako nema opcije otkupa", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Hajduk je u prvih pet kola domaćeg prvenstva ostvario četiri pobjede i jedan remi te zajedno s Dinamom boravi na vrhu ljestvice. U idućem kolu igra protiv Varaždina u gostima 13. rujna.