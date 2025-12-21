Navijači Hajduka: 'Livaja rekao Rebiću da mu sačuva malo tople vode'. 'Almena je top igrač!'

Hajdukovi su nogometaši pobjedom protiv Vukovara smanjili zaostatak za Dinamom na jedan bod, a Poljud je svjedočio ludoj utakmici s tri crvena kartona. Navijači splitskog kluba bili su puni dojmova nakon utakmice, evo reakcija s društvenih mreža.

"Livaja rekao Rebiću da mu sačuva tople vode, da će i on brzo doći"

"Prvi žuti Rebića je trebao biti poništen jer je bila reakcija na očitu sudačku pogrešku. Ako je pogreška ispravljena, žuti je trebalo poništiti. Dalje slijedi greška Garcije jer ne vadi Rebića zbog opasnosti od drugog kartona, što se i dogodilo"

"Livaja, nisi veći od kluba. Svoje frustracije istresi kod kuće, a ne na terenu! Bez obzira koliko ovo možda i nije za drugi žuti ponašanje na razini nekog klinca u pionirima"

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Rebić dobije crveni karton, a pet minuta kasnije i Livaja. Slučajnost? Teško. Izgleda da je u svlačionici bila boca viskija pa Rebić poslao Livaji poruku: 'Ajde, nemoj da pijem sam, sudac je već raspoložen'"

"Pobjeda je pobjeda, idemo dalje momci..."

"Od Durdova smo vidjeli novu frizuru i novu tetovažu. Toliko"

"Livaja oba kartona nepotrebna i nepromišljena!! Danas skoro više štete nego koristi!! Rebiću je trebalo poništiti prvi žuti karton (i nije mi jasno zašto nisu) jer je greška Lovrića mogla krivo usmjerit cijelu utakmicu, ali i prvenstvo!"

"Almena je top igrač, pod svaku cijenu mu otkupiti ugovor", neki su od komentara Hajdukovih navijača.

Splitski je klub drugi u prvenstvu s bodom manje od vodećeg Dinama.