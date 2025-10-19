Obavijesti

EUFORIJA SPLIĆANA

Navijači Hajduka: Naši ili šalju u grob ili dižu u nebo! Pukštasa za 18 milijuna € ako plate - odmah

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 2 min
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

ISTRA - HAJDUK 0-3 Navijači su odmah prepoznali kakav posao su igrači odradili u Puli. Briljirao je Šego s dva gola, Rebić djelovao prilično dobro, a Pukštas nezaustavljivo u oba smjera

Hajduk je konačno odigrao utakmicu koja će zadovoljiti i one najtvrdoglavije navijače. Splićani su na gostovanju na Aldo Drosini srušili Istru 3-0, Gonzalo Garcia je pokorio bivši dom, a Hajduk se opet bodovno poravnao s Dinamom na vrhu.

Igra obećava ako se ovako nastavi, a splitski navijači su odmah prepoznali kakav posao su igrači Hajduka odradili u Puli. Briljirao je Michele Šego s dva gola, Ante Rebić djelovao je prilično dobro, Rokas Pukštas nezaustavljivo u oba smjera, a Garcia je taktički nadmudrio kolegu Oriola Rieru.

Pa su i komentari Hajdukovih navijača pod objavom službene stranice Hajduka prilično pozitivni iako neki ukazuju na potencijalne poteškoće. Donosimo najupečatljivije od njih.

  • Divno nedjeljno poslijepodne. Samo ponizno dalje!
  • Napokon igra. Pala je i Istra, zapravo razbijena.
  • Samo Hajduk ovako može djelovati na tebe, ili te u grob tjeraju ili u nebo dižu.
  • Zovite Parmu i recite da više nije prošlogodišnjih 8 milijuna za Pukija, nego 18 milijuna, ako plate odmah! Savršena utakmica, bravo Hajduče!
  • Ovo danas je bilo odlično. Brzo, moderno, agresivno. I to sve uz poprilično mladu postavu. Svaka čast, ali to sve skupa moramo pokazivati u kontinuitetu.
  • Dakle postavke s početka sezone ipak viče odgovaraju, a shvatili smo i još jednu stvar - da je Šego tek danas igrao svoju poziciju. On je školovan kao "devetka" i po meni bi to trebao i ostati. Sve u svemu, dobar i rastrčan Hajduk protiv neugodnog protivnika.
  • Uz ovakvog Rebića i još da ćaća vrati formu, mislim da bi konačno mogli ostvariti ono što svi želimo.
  • Napadamo ka lavovi, branimo se ka miševi.
  • Tako mi je žao što Puki nije zabija gol, ali definitivno igrač utakmice, ovo je sigurno njegova sezona. Ide kao avion u oba pravca, od prve do zadnje minute.
  • Da je Gattuso danas bio trener Hajduka, a Garcia Istre, bio bi rezultat u korist Istre. Ovom treneru treba dati vremena i da strpljivo složi pravog ubojitog Hajduka. Danas je pogodio sa sastavom i taktikom. Šegi je našao pravu poziciju, kad se Livaja vrati, nadam se da će to opet bit raspoređeno sve kako treba! Bravo Hajduče.
  • Jeličić na aparatima.
  • Za Hajduk je najbolje da sve utakmice igra u gostima. Postiže više golova na gostovanjima i utakmice ne gubi. U Splitu mnogi igrači igraju u grču i ne pružaju vrijednosti koje imaju.
  • Aj do neke 55. do 65., a onda pad i da ne možemo kontrolirati igru... Ima tu još posla, idemo dalje, tri boda se pišu.

