Navijači Hajduka: Naši ili šalju u grob ili dižu u nebo! Pukštasa za 18 milijuna € ako plate - odmah

Hajduk je konačno odigrao utakmicu koja će zadovoljiti i one najtvrdoglavije navijače. Splićani su na gostovanju na Aldo Drosini srušili Istru 3-0, Gonzalo Garcia je pokorio bivši dom, a Hajduk se opet bodovno poravnao s Dinamom na vrhu.

Igra obećava ako se ovako nastavi, a splitski navijači su odmah prepoznali kakav posao su igrači Hajduka odradili u Puli. Briljirao je Michele Šego s dva gola, Ante Rebić djelovao je prilično dobro, Rokas Pukštas nezaustavljivo u oba smjera, a Garcia je taktički nadmudrio kolegu Oriola Rieru.

Pa su i komentari Hajdukovih navijača pod objavom službene stranice Hajduka prilično pozitivni iako neki ukazuju na potencijalne poteškoće. Donosimo najupečatljivije od njih.

Divno nedjeljno poslijepodne. Samo ponizno dalje!

Napokon igra. Pala je i Istra, zapravo razbijena.

Samo Hajduk ovako može djelovati na tebe, ili te u grob tjeraju ili u nebo dižu.

Zovite Parmu i recite da više nije prošlogodišnjih 8 milijuna za Pukija, nego 18 milijuna, ako plate odmah! Savršena utakmica, bravo Hajduče!

Ovo danas je bilo odlično. Brzo, moderno, agresivno. I to sve uz poprilično mladu postavu. Svaka čast, ali to sve skupa moramo pokazivati u kontinuitetu.

Dakle postavke s početka sezone ipak viče odgovaraju, a shvatili smo i još jednu stvar - da je Šego tek danas igrao svoju poziciju. On je školovan kao "devetka" i po meni bi to trebao i ostati. Sve u svemu, dobar i rastrčan Hajduk protiv neugodnog protivnika.

Uz ovakvog Rebića i još da ćaća vrati formu, mislim da bi konačno mogli ostvariti ono što svi želimo.

Napadamo ka lavovi, branimo se ka miševi.

Tako mi je žao što Puki nije zabija gol, ali definitivno igrač utakmice, ovo je sigurno njegova sezona. Ide kao avion u oba pravca, od prve do zadnje minute.

Da je Gattuso danas bio trener Hajduka, a Garcia Istre, bio bi rezultat u korist Istre. Ovom treneru treba dati vremena i da strpljivo složi pravog ubojitog Hajduka. Danas je pogodio sa sastavom i taktikom. Šegi je našao pravu poziciju, kad se Livaja vrati, nadam se da će to opet bit raspoređeno sve kako treba! Bravo Hajduče.

Jeličić na aparatima.

Za Hajduk je najbolje da sve utakmice igra u gostima. Postiže više golova na gostovanjima i utakmice ne gubi. U Splitu mnogi igrači igraju u grču i ne pružaju vrijednosti koje imaju.

Aj do neke 55. do 65., a onda pad i da ne možemo kontrolirati igru... Ima tu još posla, idemo dalje, tri boda se pišu.