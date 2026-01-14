Navijači Hajduka: Nismo nikog ovako razvalili od 2002.; I slipci vide da je taj igrač za prvih 11

Nogometaši Hajduka uspješno nastavljaju s pripremama za proljetni dio sezone. Nakon pobjede nad Croatijom iz Zmijavaca, "bili" su su uvjerljivo u srijedu svladali momčad Posušja rezultatom 4-0. Mrežu gostiju načeo je Michele Šego već u drugoj minuti, a vodstvo je udvostručio Filip Krovinović u 25. minuti, osiguravši miran nastavak utakmice. Susret se igrao 120 minuta, što je treneru Garciji omogućilo da isproba veći broj igrača i različite taktičke kombinacije. U drugom dijelu produžene utakmice, priliku su iskoristili i Ante Rebić, koji je zabio gol u 109. minuti, te Adrion Pajaziti, koji je postavio konačnih 4-0 u posljednjoj minuti.

Objava je na društvenim mrežama brzo prikupila brojne pozitivne reakcije navijača, koji su pobjedu pozdravili komentarima podrške i odobravanja.

"Nismo vako razvalili nikoga od Gi Gotua u lito 2002."

"Mogli su dati i 10 golova za 30 × 4"

"Pajceki,spavate li mirno?"

"Bravo hajduce neka bude barem pola protiv Istre."

"Šego i Rebić top duo"

"ALMENI PODHITNO DOZIVOTNI UGOVOR!!! MORAMO GA UZET!"

"Prvih 30 minuta odličan presing i reposjed.. vide se automatizmi i igra iz prve..Skelin doktor, a i Gabrić je tu već skoro spreman.."

Međutim, uz pohvale, pojavio se i jedan kritički komentar koji je privukao pažnju i pokrenuo raspravu.

"I slipci vide da je skoko za prvih 11. Sramota da ovakav talent jos nije dobio ozbiljne minute! Us*ali ste ih puno, nemojte i ovog momka"

"Čudo pa su dobili najlošiju ekipu žnj lige"

"Di je Livaja?"

"Zar mlacic ide ca za 5 milja?"

"Skoka nemate vise sta slat u Uskok na dvodjelnu!!!!"

"Mučenje lopte, teško za gledati. Bambu pokloniti nekom badava, samo da se ne troši novac na njega."

Hajduk nastavlja s pripremama, a sljedeći test imat će već u subotu protiv Širokog Brijega. Nakon toga slijedi ono najvažnije, povratak HNL-a i utakmica 19. kola protiv Istre 1961 na Poljudu, zakazana za 25. siječnja. Navijači se nadaju da će se dobra forma s priprema prenijeti i na prvenstvene dvoboje, posebno uoči velikih derbija protiv Rijeke i Dinama koji slijede u veljači i ožujku.