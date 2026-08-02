Navijači Hajduka opet bijesne na mrežama: 'Sezona nije ni počela, a za nas je već završila'

Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice.

Navijači Hajduka nisu zadovoljni porazom i svoj bijes i ljutnju objavili su u komentarima na društvenim mrežama.

- Iskreno se nadam kako je ovo zadnja utakmica "boli ga k*rac" Livaje !! Inače hvala udruzi na sustavnom uništavanju kluba. Hvala Torcidi u kojoj san i sam bia na još jednoj kazni koja će uslijediti nakon bakljade i paljenja stolica na tuđem stadionu !! Inače novca imamo na bacanje, bravo!! Najvažnije je što će sad 90% navijača udariti po treneru a u bit problema neće ni taknuti!!

- Prodajte Rokasa, žao mi momka sa kakvim kretenima igra.

- Ovo niti je momčad niti ima veze sa momčadi. Ovako ne možemo dalje, a nismo niti započeli sezonu. Katastrofa!!!!

- Hvala udruzi NH na prekrasnih 20 godina...Ovo je evolucijski napredak...

- Sezona nije ni počela, a za nas već završila...

- Dajte povišicu skautima i sportskom direktoru jer ovo što oni dovedu bi se vjerojatno ostavilo nogometa da ih Hajduk nije doveo.

- ​Slijedi ispadanje iz Europe, pa borba za 4. mjesto, to je naša realnost. Kup četvrtfinale, možda polufinale. Uredno svake godine spržimo 30-ak milijuna eura i nitko nije odgovoran za ništa. Volio bih se i ja tu zaposlit. Za usporedbu, Varaždin potroši 6 milijuna s identičnim rezultatima.

- Mrzitelji Garcije, htjeli ste Livaju, dobili ste Livaju, pa evo nam svima rezultat, ja obožavam Livaju ali on nije više igrač koji je nekad bio.