Obavijesti

Sport

Komentari 5
REAKCIJE S MREŽA

Navijači Hajduka: 'Pozdrav od Šege i Rebića za sve znalce'. 'Sve ok, ali pomogao je i sudac'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Navijači Hajduka: 'Pozdrav od Šege i Rebića za sve znalce'. 'Sve ok, ali pomogao je i sudac'
3
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

LOKOMOTIVA - HAJDUK 1-3 "Hajduk je prvi i ima prvog strijelca lige. Kome ne valja nek popije tablete", jedan je od komentara navijača

Hajduk je pobijedio Lokomotivu 3-1 na Maksimiru u 17. kolu HNL-a i skočio na vrh prvenstvene ljestvice. Briljirao je Ante Rebić s dva gola i asistencijom, a navijači splitskog kluba zadovoljni su nakon utakmice. Donosimo reakcije s društvenih mreža. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' 01:02
Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' | Video: 24sata/pixsell
  • "Ni kada smo gubili nisam imao strah da ovo nećemo pobijediti. Isto tako, niti jednom prošle godine takav osjećaj nisam imao kada bi gubili, što je sigurno napredak. Bravo bijeli, idemo dalje!"
  • "Realno je trebalo biti 4-5 razlike. Mlačić, Sego, Almena, Silić i još par njih top odigrano. Hrgović, Edgar, Bamba... dosta tanko"
  • "Pozdrav od Šege i Rebića za sve velike znalce"
  • "Zanimljiva postava i ideja, jedino Durdov definitivno umjesto Bambe"
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
  • "Di ste pivači? Treba li vratit Svagušu i Štimca? Bravo bili!
  • "Hajduk je prvi i ima prvog strijelca lige. Kome ne valja nek popije tablete"
  • "Sve ok, dobra tekma, ali nas je i sudac pogurao. I to treba reći... Ne znači to da je naša greška, ali treba reći da nas je sudac pogurao"
  • "Dobijemo sve do kraja i prvaci smo!", neki su od komentara Hajdukovih navijača. 
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hajduk do kraja polusezone igra još protiv Vukovara na Poljudu 21. prosinca. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
FOTO Neymar ju prevario 92 puta (?), a ona mu rodila dvoje djece: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju prevario 92 puta (?), a ona mu rodila dvoje djece: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025