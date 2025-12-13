Navijači Hajduka: 'Pozdrav od Šege i Rebića za sve znalce'. 'Sve ok, ali pomogao je i sudac'

Hajduk je pobijedio Lokomotivu 3-1 na Maksimiru u 17. kolu HNL-a i skočio na vrh prvenstvene ljestvice. Briljirao je Ante Rebić s dva gola i asistencijom, a navijači splitskog kluba zadovoljni su nakon utakmice. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Ni kada smo gubili nisam imao strah da ovo nećemo pobijediti. Isto tako, niti jednom prošle godine takav osjećaj nisam imao kada bi gubili, što je sigurno napredak. Bravo bijeli, idemo dalje!"

"Realno je trebalo biti 4-5 razlike. Mlačić, Sego, Almena, Silić i još par njih top odigrano. Hrgović, Edgar, Bamba... dosta tanko"

"Pozdrav od Šege i Rebića za sve velike znalce"

"Zanimljiva postava i ideja, jedino Durdov definitivno umjesto Bambe"

"Di ste pivači? Treba li vratit Svagušu i Štimca? Bravo bili!

"Hajduk je prvi i ima prvog strijelca lige. Kome ne valja nek popije tablete"

"Sve ok, dobra tekma, ali nas je i sudac pogurao. I to treba reći... Ne znači to da je naša greška, ali treba reći da nas je sudac pogurao"

"Dobijemo sve do kraja i prvaci smo!", neki su od komentara Hajdukovih navijača.

Hajduk do kraja polusezone igra još protiv Vukovara na Poljudu 21. prosinca.