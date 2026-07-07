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NIŽU SE REAKCIJE

Navijači Hajduka: 'Rakitić nije ispao kao Perišić', 'I budali vas je dosta, a kamoli pametnom'

Piše Luka Tunjić,
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Navijači Hajduka: 'Rakitić nije ispao kao Perišić', 'I budali vas je dosta, a kamoli pametnom'
Foto: IMAGO/Tom Dubravec/IMAGOSPORT
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Rakitić nakon samo godine dana napušta mjesto tehničkog direktora Hajduka i postaje klupski ambasador, a vijest je zapalila navijače i izazvala lavinu žestokih komentara

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HNK Hajduk Split obavještava javnost kako je s danom 30. lipnja 2026. godine, istekom ugovora, završio mandat Ivana Rakitića (38) na poziciji tehničkog direktora, objavio je Hajduk u utorak prijepodne. Legendarni hrvatski veznjak napušta svoju funkciju nakon samo jedne godine "u fotelji" i posvećuje se novim izazovima.

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Rakitić će ipak ostati povezan sa splitskim klubom putem nove uloge klupskog ambasadora, a ova je vijest glasno odjeknula među navijačima Hajduka. Ovo su najpopularniji komentari s Hajdukove Facebook stranice...

- "Neka zadnji ugasi svijetlo..."
- "Hvala na ničemu."
- "Napustio je ionako nebitnu funkciju i postao ambasador kluba u svijetu. Znači, ništa se nije izgubilo, čak se više i dobilo."
- "Spasio se."
- "Dolje, sekta!"
- "Svi bježe iz ovog cirkusa, samo Bilić i ekipa ostaju."
- "Dobro si i izdržao među ološom"
- "Nisi ti kao Perišić, bravo i hvala za sve što si napravio u Hajduku."
- "I budali vas je dosta, a kamoli pametnom. Hvala Raketa."
- "Još jedan dokaz nesposobnosti Hajdukove uprave. Klub je postao javna kuća, više ne znaš tko dolazi, a tko odlazi..."

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