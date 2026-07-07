Navijači Hajduka: 'Rakitić nije ispao kao Perišić', 'I budali vas je dosta, a kamoli pametnom'

HNK Hajduk Split obavještava javnost kako je s danom 30. lipnja 2026. godine, istekom ugovora, završio mandat Ivana Rakitića (38) na poziciji tehničkog direktora, objavio je Hajduk u utorak prijepodne. Legendarni hrvatski veznjak napušta svoju funkciju nakon samo jedne godine "u fotelji" i posvećuje se novim izazovima.

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Rakitić će ipak ostati povezan sa splitskim klubom putem nove uloge klupskog ambasadora, a ova je vijest glasno odjeknula među navijačima Hajduka. Ovo su najpopularniji komentari s Hajdukove Facebook stranice...

- "Neka zadnji ugasi svijetlo..."

- "Hvala na ničemu."

- "Napustio je ionako nebitnu funkciju i postao ambasador kluba u svijetu. Znači, ništa se nije izgubilo, čak se više i dobilo."

- "Spasio se."

- "Dolje, sekta!"

- "Svi bježe iz ovog cirkusa, samo Bilić i ekipa ostaju."

- "Dobro si i izdržao među ološom"

- "Nisi ti kao Perišić, bravo i hvala za sve što si napravio u Hajduku."

- "I budali vas je dosta, a kamoli pametnom. Hvala Raketa."

- "Još jedan dokaz nesposobnosti Hajdukove uprave. Klub je postao javna kuća, više ne znaš tko dolazi, a tko odlazi..."