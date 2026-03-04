Navijači Hajduka razapeli klub zbog nevjerojatnog gafa: 'Kako pobogu Garcia za to nije znao?'

Samo sat vremena prije početka važne utakmice četvrtfinala Kupa protiv Rijeke na Rujevici, Hajduk je objavio početni sastav, ali i šokantnu promjenu koja je izazvala lavinu negativnih reakcija i postavila ozbiljna pitanja o profesionalnosti unutar kluba. U objavi koja je trebala biti rutinska najava momčadi otkrili su nevjerojatan administrativni propust koji je razbjesnio navijače uoči jednog od ključnih dvoboja sezone.

Hajduk je priopćio kako najavljeni prvotimac Dario Marešić, koji je u klub stigao u zimskom prijelaznom roku, ipak neće započeti utakmicu. Razlog je zapanjujuć: Marešić nema pravo nastupa. "Promjena u sastavu Hajduka. Umjesto Darija Marešića utakmicu će započeti Marino Skelin. Marešić nema pravo nastupa jer je u aktualnoj sezoni dva puta nastupio za Istru 1961 u okviru SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa", stoji u opisu objave.

Ova vijest dolazi kao hladan tuš za splitsku momčad koja se nalazi u presudnom tjednu sezone, s obzirom na to da ih nakon večerašnjeg kupa protiv Rijeke za samo nekoliko dana očekuje i derbi protiv Dinama na Poljudu, ključan za borbu za naslov prvaka. Činjenica da klub za ovakvo pravilo, koje je HNS donio još prije početka sezone, nije znao do samog dana utakmice izazvala je zgražanje među navijačima.

Bijesni navijači prozivaju klub i trenera

Reakcije navijača u komentarima bile su brze i žestoke, a mnogi nisu mogli sakriti svoje razočaranje i ljutnju. Komentari su se redali od nevjerice do otvorenih prozivki na račun uprave i stručnog stožera. "E sad ja moram baciti jedan komentar. Kako pobogu nije nitko znao da Marešić ne može igrati. Kako Garcia nije znao?? Koja neodgovornost", napisao je jedan od navijača, sažimajući misli većine.

Drugi su bili još izravniji, a frustracije su se prelile i na druge odluke trenera Gonzala Garcíje, poput ostavljanja Marka Livaje na klupi za pričuve. "Markan na klupi? Zašto?", pitali su se mnogi, dok je jedan komentar glasio: "KAD ĆE KALIK U PRVU? GONZALO NEZNALICO..". Čini se da je ovaj gaf samo dolio ulje na vatru u ionako napetoj atmosferi, gdje svaki bod i svaka pobjeda imaju ogromnu težinu.