Navijači Hajduka šokirani su raspletom oko Rebića: 'Odlični ste! Uspjeli ste uništiti do kraja'

Hajduk je ponudio novi ugovor, ali Ante Rebić (32) nije ga odlučio prihvatiti, priopćio je to splitski klub u četvrtak nakon što se nekoliko tjedana nagađalo o budućnosti bivšeg hrvatskog reprezentativca. Novi sportski direktor Hajduka, Robert Graf, htio je zadržati Rebića s godišnjom plaćom između 400.000 i 500.000 eura.

Međutim, Rebić je tražio veću plaću, a takvo što mu klub, koji se nalazi u financijskim problemima i mora rezati troškove, nije mogao ponuditi. Interesa za 32-godišnjim Hrvatom neće nedostajati, Rebić je stekao ime i status u nogometnom svijetu, a posebno ga cijene u Italiji gdje je igrao za nekoliko klubova.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

A Hajduk mora pronaći njegovu zamjenu sa skromnim budžetom kojeg Graf ima na raspolaganju. Rebić je zabio sedam golova uz pet asistencija u svim natjecanjima prošle sezone, a navijači Hajduka teško su prihvatili vijest o njegovom odlasku. Ovo su neki od najpopularnijih komentara na Facebook stranici "bijelih".

- "Odlični ste, nema šta. Sezona počinje za nekoliko dana, a po običaju nemamo nikakvu ideju kako i s kime početi pripreme"

- "A da ste možda uzeli u obzir raskinuti ugovor urugvajskoj prevari, a Anti dat ono što zaslužuje? Već je potpisao debelo ispod onog što je mogao dobiti vani."

- "Normalno, kad ste nesposobni"

- "Čestitam, uspjeli ste uništiti klub"

- "Treba podmiriti dva člana uprave za financije i ostale kancelarije..."

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- "Naš Hajduk je uništio sve."

- "Bijednici bjedni. Kad-tad će pasti i Udruga."

- "Rebić i Almena morali su ostati, bez obzira na novac."

- "Znači onima koji valjaju ide smanjenje ugovora. Kao što ste pokušavali s Livajom, to ste sad napravili s Rebićem. Je li ikome u klubu u interesu da budemo prvaci? Očigledno ne."