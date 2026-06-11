Hajduk mora pronaći njegovu zamjenu sa skromnim budžetom kojeg Robert Graf ima na raspolaganju. Rebić je zabio sedam golova uz pet asistencija u svim natjecanjima prošle sezone
Navijači Hajduka šokirani su raspletom oko Rebića: 'Odlični ste! Uspjeli ste uništiti do kraja'
Hajduk je ponudio novi ugovor, ali Ante Rebić (32) nije ga odlučio prihvatiti, priopćio je to splitski klub u četvrtak nakon što se nekoliko tjedana nagađalo o budućnosti bivšeg hrvatskog reprezentativca. Novi sportski direktor Hajduka, Robert Graf, htio je zadržati Rebića s godišnjom plaćom između 400.000 i 500.000 eura.
Međutim, Rebić je tražio veću plaću, a takvo što mu klub, koji se nalazi u financijskim problemima i mora rezati troškove, nije mogao ponuditi. Interesa za 32-godišnjim Hrvatom neće nedostajati, Rebić je stekao ime i status u nogometnom svijetu, a posebno ga cijene u Italiji gdje je igrao za nekoliko klubova.
A Hajduk mora pronaći njegovu zamjenu sa skromnim budžetom kojeg Graf ima na raspolaganju. Rebić je zabio sedam golova uz pet asistencija u svim natjecanjima prošle sezone, a navijači Hajduka teško su prihvatili vijest o njegovom odlasku. Ovo su neki od najpopularnijih komentara na Facebook stranici "bijelih".
- "Odlični ste, nema šta. Sezona počinje za nekoliko dana, a po običaju nemamo nikakvu ideju kako i s kime početi pripreme"
- "A da ste možda uzeli u obzir raskinuti ugovor urugvajskoj prevari, a Anti dat ono što zaslužuje? Već je potpisao debelo ispod onog što je mogao dobiti vani."
- "Normalno, kad ste nesposobni"
- "Čestitam, uspjeli ste uništiti klub"
- "Treba podmiriti dva člana uprave za financije i ostale kancelarije..."
- "Naš Hajduk je uništio sve."
- "Bijednici bjedni. Kad-tad će pasti i Udruga."
- "Rebić i Almena morali su ostati, bez obzira na novac."
- "Znači onima koji valjaju ide smanjenje ugovora. Kao što ste pokušavali s Livajom, to ste sad napravili s Rebićem. Je li ikome u klubu u interesu da budemo prvaci? Očigledno ne."
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