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BIJESNI FANOVI

Navijači Hajduka su bijes iskalili u komentarima: Ovo je žalosno! Nisu ni do Gospe mogli izdržati

Piše Ivan Kužela,
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Navijači Hajduka su bijes iskalili u komentarima: Ovo je žalosno! Nisu ni do Gospe mogli izdržati
Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Drama na Poljudu: Hajduk vodio dvaput, ali Istra u nadoknadi šokirala Splićane i uzela bod. Tribine gorjele od zvižduka i vuglarnih povika, a nisu ni navijači na mrežama bili blaži

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Hajduk i Istra na Poljudu su odigrali utakmicu 2. kola HNL-a. Pukštas je Splićane doveo u vodstvo u 15., a Frederiksen izjednačio u 42. minuti; Livaja je zabio u 84., a u sudačkoj nadoknadi Ahmeti je pogodio za remi. Navijači na Poljudu nisu bili zadovoljni, krenuli su zvižduci, a onda se s tribina čulo "Uprava, odlazi". Navijači su vikali i pogrdne stvari prema predsjedniku Ivanu Biliću. Ništa drugačije nije bilo ni na društvenim mrežama gdje su navijači iskalili svoj bijes u komentarima.

- Marešić i Van Hoorenbeeck ne mogu skupa čuvati Dalibora Petka u ženskom društvu.

- Daj da skupimo pare za isplatu ovom treneru i nek ide.

- Isto gledamo svaku utakmicu, kriza zadnjih 15-20 minuta, ekipa bez snage i koncentracije. Kako? Pa je li netko od stručnog stožera primijetio taj problem?

- Ovo je katastrofa za jednog Hajduka, stvarno žalosno za gledati.

- Ono kad ti sudac mora pomagati protiv juniora Istre.

- Prvenstvo je odavno izgubljeno, treba se okrenut Konferencijskoj ligi i probati je osvojiti.

- Najluzerskiji klub u povijesti sporta, neću vise ni komentirati, stvarno nemam riječi.

- Nisu izdržali ni do Gospe a prvenstveno već gotovo. Silić prevara, stoperski par užasan, Bamba katastrofalan to nije ništa novo. Jedino svjetla točka su Šutalo i Puki. I da, zaslužen bod Istre poslije dva nedosuđena penala.

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