Navijači Man. Uniteda u šoku! 'Teatar snova' odlazi u povijest?

Foto: PHIL NOBLE

Old Traffordu je dom Manchester Uniteda od 1910. s iznimkom od 1941. do 1941. jer je stadion bombardiran u bitkama Drugog svjetskog rata. Za to je vrijeme United dijelio Maine Road s 'građanima'

Dom Manchester Uniteda, Old Trafford ili romantičnije "Teatar snova" mogao bi biti srušen, pišu engleski mediji! Želja vodećih ljudi u Manchester Unitedu je proširiti sadašnji kapacitet od 76.000 na oko 90.000 sjedećih mjesta čime bi se izjednačio s također kultnim Wembleyjem. Vlasnici Manchester Uniteda navodno razmišljaju o rušenju kultnog stadiona i općenito sinonima za najvažniju sporednu stvar na svijetu. Na stolu su tri opcije, rušenje je samo jedna od njih, no svejedno je takva vijest izazvala val nezadovoljstva među navijačima 'crvenih vragova', čiji je Old Trafford drugi dom već 112 godina. Najveći problem predstavlja pitanje gdje će Manchester United privremeno igrati utakmice. Na Etihadu zasigurno ne bi, a vjerojatno ni u rivalskom Liverpoolu. Manchester United na Old Traffordu igra od 1910. s iznimkom od 1941. do 1941. jer je stadion bombardiran u bitkama Drugog svjetskog rata. Za to je vrijeme United dijelio Maine Road s 'građanima'. Na njemu su, između ostalih, igrane utakmice Svjetskog prvenstva 1996., Europskog prvenstva 1996. te talijanski finale Lige prvaka 2003. između Milana i Juventusa, a 'odgojio' je mnoge velike nogometne face.