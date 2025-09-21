Obavijesti

ODUŠEVLJENI 'VATRENIM'

Navijači Milana: Igrača poput Modrića nismo imali od Pirla

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Andrea Amato/IPA Sport / ipa-age

Milan slavi treću pobjedu zaredom protiv Udinesea, a Luka Modrić osvaja srca navijača koji ga nagrađuju ovacijama. "Svi na noge za Modrića" poručuje Milan na Instagramu

Milan je nastavio dobru formu i pobjedio treću uzastopnu utakmicu. "Rossoneri" su u subotu slavili 3-0 protiv Udinesea, kojem je to prvi poraz u sezoni, a još je jednu sjajnu utakmicu imao hrvatski kapetan Luka Modrić (40), kojem je zapljeskao cijeli stadion kada je izašao iz igre u 81. minuti, iako je Milan igrao u gostima.

Milan je tim povodom Modriću posvetio objavu na Instagramu, na prvoj je grafika s nasmiješenim Modrićem uz poruku "Svi na noge za Modrića", dok druga prikazuje krcate tribine stadiona u Udinama gdje publika stoji i plješće. Emotivni prizor popraćen je i kratkim, ali moćnim opisom: "Cijeli stadion na nogama za Maestra".

Reakcije navijača bile su trenutačne i pune oduševljenja. U lavini komentara, fanovi iz cijelog svijeta iskazali su poštovanje. Ovo su tek neki od komentara...

  • "On je druga razina, bez uvrede, ali njegovo iskustvo i talent su izvanredni," napisao je jedan pratitelj.
  • "Osvjetljavaš naš put svaki dan, Luka, hvala ti što postojiš."
  • "Čestitke i navijačima Udinesea, koji su pokazali poštovanje prema ovakvoj legendi. Ovakav prvak ne predstavlja samo grb na dresu."
  • "Nevjerojatno poštovanje za Modrića, on je nevjerojatan igrač i još veći karakter."
  • "Od Pirla nisam vidio nekoga tko može igrati mirno poput Modrića u Milanovom dresu u veznom redu."
  • "Ovo je ljepota sporta."

