Milan slavi treću pobjedu zaredom protiv Udinesea, a Luka Modrić osvaja srca navijača koji ga nagrađuju ovacijama. "Svi na noge za Modrića" poručuje Milan na Instagramu
Navijači Milana: Igrača poput Modrića nismo imali od Pirla
Milan je nastavio dobru formu i pobjedio treću uzastopnu utakmicu. "Rossoneri" su u subotu slavili 3-0 protiv Udinesea, kojem je to prvi poraz u sezoni, a još je jednu sjajnu utakmicu imao hrvatski kapetan Luka Modrić (40), kojem je zapljeskao cijeli stadion kada je izašao iz igre u 81. minuti, iako je Milan igrao u gostima.
Milan je tim povodom Modriću posvetio objavu na Instagramu, na prvoj je grafika s nasmiješenim Modrićem uz poruku "Svi na noge za Modrića", dok druga prikazuje krcate tribine stadiona u Udinama gdje publika stoji i plješće. Emotivni prizor popraćen je i kratkim, ali moćnim opisom: "Cijeli stadion na nogama za Maestra".
Reakcije navijača bile su trenutačne i pune oduševljenja. U lavini komentara, fanovi iz cijelog svijeta iskazali su poštovanje. Ovo su tek neki od komentara...
- "On je druga razina, bez uvrede, ali njegovo iskustvo i talent su izvanredni," napisao je jedan pratitelj.
- "Osvjetljavaš naš put svaki dan, Luka, hvala ti što postojiš."
- "Čestitke i navijačima Udinesea, koji su pokazali poštovanje prema ovakvoj legendi. Ovakav prvak ne predstavlja samo grb na dresu."
- "Nevjerojatno poštovanje za Modrića, on je nevjerojatan igrač i još veći karakter."
- "Od Pirla nisam vidio nekoga tko može igrati mirno poput Modrića u Milanovom dresu u veznom redu."
- "Ovo je ljepota sporta."
