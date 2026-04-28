Navijači Milana vape za Lukom Modrićem: 'Bio si nezaustavljiv'

Patit će Milan do kraja sezone i do kraja će morati bit bez maestra u veznom redu. Luka Modrić se u utakmici protiv Juventusa (0-0) sudario s Manuelom Locatellijem i pretrpio dvostruki prijelom jagodične kosti. Vrlo brzo je operiran u Milanu, uz prisutnost liječnika kluba, ali za njega je sezona završena te traje utrka s vremenom za Svjetsko prvenstvo. Informacije su da bi do početka SP-a sve trebali biti dobro, a mogao bi nositi i masku.

Milan je na društvenim mrežama zaželio brz oporavak uz poruku "Čekamo da se naš prvak uskoro vrati na San Siro. Svi navijači Rossonera stoje uz tebe, Luka", a pristalice Milana svom ljubimcu napisali su brojne poruke podrške. Javio se i legendarni Alexander Pato koji je ostavio srce u komentarima.

Ovo su samo neki od komentara: