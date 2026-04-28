Luka Modrić slomio jagodičnu kost protiv Juventusa! Milan bez maestra do kraja sezone, ali bi trebao biti spreman za SP. Navijači šalju poruke podrške, a javila se i ikona kluba
Navijači Milana vape za Lukom Modrićem: 'Bio si nezaustavljiv'
Patit će Milan do kraja sezone i do kraja će morati bit bez maestra u veznom redu. Luka Modrić se u utakmici protiv Juventusa (0-0) sudario s Manuelom Locatellijem i pretrpio dvostruki prijelom jagodične kosti. Vrlo brzo je operiran u Milanu, uz prisutnost liječnika kluba, ali za njega je sezona završena te traje utrka s vremenom za Svjetsko prvenstvo. Informacije su da bi do početka SP-a sve trebali biti dobro, a mogao bi nositi i masku.
Milan je na društvenim mrežama zaželio brz oporavak uz poruku "Čekamo da se naš prvak uskoro vrati na San Siro. Svi navijači Rossonera stoje uz tebe, Luka", a pristalice Milana svom ljubimcu napisali su brojne poruke podrške. Javio se i legendarni Alexander Pato koji je ostavio srce u komentarima.
Ovo su samo neki od komentara:
- "Ozdravi brzo, legendo."
- "Vidimo se sljedeće godine, maestro."
- "Čekamo te sljedeće sezone, Lukita."
- "Hvala ti, Luka, za ovu sezonu, bio si stvarno nezaustavljiv… Nadamo se da ćemo te imati i sljedeće sezone i gledati kako dominiraš kao ove godine. Vidimo se uskoro, Luka."
- "Želimo te vidjeti u ovom dresu i sljedeće godine."
- "Hvala ti što si dao krv za ovaj dres, ali od šampiona kao što si ti ništa drugo nisam očekivao, hvala Lukita"
- "Ako je ovo posljednji put da je jedan od najvećih genijalaca naše generacije igrao za AC Milan, i ako je sve Locatellijeva krivnja, mislim da se neću oporaviti."
- "Još uvijek te trebamo, maestro"
