Navijači Milana vape za Lukom Modrićem: 'Bio si nezaustavljiv'

Piše Jakov Drobnjak
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Luka Modrić slomio jagodičnu kost protiv Juventusa! Milan bez maestra do kraja sezone, ali bi trebao biti spreman za SP. Navijači šalju poruke podrške, a javila se i ikona kluba

Patit će Milan do kraja sezone i do kraja će morati bit bez maestra u veznom redu. Luka Modrić se u utakmici protiv Juventusa (0-0) sudario s Manuelom Locatellijem i pretrpio dvostruki prijelom jagodične kosti. Vrlo brzo je operiran u Milanu, uz prisutnost liječnika kluba, ali za njega je sezona završena te traje utrka s vremenom za Svjetsko prvenstvo. Informacije su da bi do početka SP-a sve trebali biti dobro, a mogao bi nositi i masku.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu...
Milan je na društvenim mrežama zaželio brz oporavak uz poruku "Čekamo da se naš prvak uskoro vrati na San Siro. Svi navijači Rossonera stoje uz tebe, Luka", a pristalice Milana svom ljubimcu napisali su brojne poruke podrške. Javio se i legendarni Alexander Pato koji je ostavio srce u komentarima.

Ovo su samo neki od komentara:

  • "Ozdravi brzo, legendo."
  • "Vidimo se sljedeće godine, maestro."
  • "Čekamo te sljedeće sezone, Lukita."
  • "Hvala ti, Luka, za ovu sezonu, bio si stvarno nezaustavljiv… Nadamo se da ćemo te imati i sljedeće sezone i gledati kako dominiraš kao ove godine. Vidimo se uskoro, Luka."
  • "Želimo te vidjeti u ovom dresu i sljedeće godine."
  • "Hvala ti što si dao krv za ovaj dres, ali od šampiona kao što si ti ništa drugo nisam očekivao, hvala Lukita"
  • "Ako je ovo posljednji put da je jedan od najvećih genijalaca naše generacije igrao za AC Milan, i ako je sve Locatellijeva krivnja, mislim da se neću oporaviti."
  • "Još uvijek te trebamo, maestro"

 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
