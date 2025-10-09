Obavijesti

PODIJELJENA MIŠLJENJA

Navijači: 'Najdosadniji dvoboj u zadnjih pet godina'. 'Drugo poluvrijeme top, falio je gol'

Piše Petar Božičević,
4
Prag: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

ČEŠKA - HRVATSKA 0-0 "Najviše mi žao naših navijača, toliko vremena i novca uložili za ovo...", jedan je od komentara navijača "vatrenih" na društvenim mrežama

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bez golova (0-0) u gostima kod Češke u kvalifikacijama za SP 2026. i približila se nastupu na Mundijalu iduće godine. Bila je to tvrda i čvrsta utakmica s malo prilika, a "vatreni" su remijem ostali lideri skupine, bodovno poravnati s Češkom, ali i s utakmicom manje. Donosimo reakcije navijača na društvenim mrežama.

  • "Točno je postavljena igra na remi. Proći ćemo kao prvi, to je sigurno, ali dajte odigrajte muški, na pobjedu"
  • "Ovakvu igru navijači nisu zaslužili"
  • "Drugo poluvrijeme je bilo top, samo što gol nismo zabili"
  • "Daliću, imaš pet zamjena"
  • "Ako je Hajduk loš, što je onda ovo? Ni taktike ni akcije, već dugo nismo ozbiljna momčad"
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
  • "Najdosadnija utakmica u posljednjih pet utakmica"
  • "Jad od igre"
  • "Uzeli bod, bježi kući i to je to"
  • "Trebaju igrati mladi dečki"
  • "Najviše mi žao naših navijača, toliko vremena i novca uložili za ovo..."
  • "Bolji smo bili, trebali smo ići na sva tri boda"
  • "U drugoj ligi ima boljih utakmica od ove", neki su od komentara navijača na mrežama.
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Hrvatska će u nedjelju dočekati Gibraltar, a u kvalifikacijama ju još čekaju domaći dvoboj protiv Farskih Otoka te gostovanje kod Crne Gore. 

