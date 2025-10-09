Navijači: 'Najdosadniji dvoboj u zadnjih pet godina'. 'Drugo poluvrijeme top, falio je gol'

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bez golova (0-0) u gostima kod Češke u kvalifikacijama za SP 2026. i približila se nastupu na Mundijalu iduće godine. Bila je to tvrda i čvrsta utakmica s malo prilika, a "vatreni" su remijem ostali lideri skupine, bodovno poravnati s Češkom, ali i s utakmicom manje. Donosimo reakcije navijača na društvenim mrežama.

"Točno je postavljena igra na remi. Proći ćemo kao prvi, to je sigurno, ali dajte odigrajte muški, na pobjedu"

"Ovakvu igru navijači nisu zaslužili"

"Drugo poluvrijeme je bilo top, samo što gol nismo zabili"

"Daliću, imaš pet zamjena"

"Ako je Hajduk loš, što je onda ovo? Ni taktike ni akcije, već dugo nismo ozbiljna momčad"

"Najdosadnija utakmica u posljednjih pet utakmica"

"Jad od igre"

"Uzeli bod, bježi kući i to je to"

"Trebaju igrati mladi dečki"

"Najviše mi žao naših navijača, toliko vremena i novca uložili za ovo..."

"Bolji smo bili, trebali smo ići na sva tri boda"

"U drugoj ligi ima boljih utakmica od ove", neki su od komentara navijača na mrežama.

Podsjetimo, Hrvatska će u nedjelju dočekati Gibraltar, a u kvalifikacijama ju još čekaju domaći dvoboj protiv Farskih Otoka te gostovanje kod Crne Gore.