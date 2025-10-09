ČEŠKA - HRVATSKA 0-0 "Najviše mi žao naših navijača, toliko vremena i novca uložili za ovo...", jedan je od komentara navijača "vatrenih" na društvenim mrežama
PODIJELJENA MIŠLJENJA
Navijači: 'Najdosadniji dvoboj u zadnjih pet godina'. 'Drugo poluvrijeme top, falio je gol'
Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bez golova (0-0) u gostima kod Češke u kvalifikacijama za SP 2026. i približila se nastupu na Mundijalu iduće godine. Bila je to tvrda i čvrsta utakmica s malo prilika, a "vatreni" su remijem ostali lideri skupine, bodovno poravnati s Češkom, ali i s utakmicom manje. Donosimo reakcije navijača na društvenim mrežama.
- "Točno je postavljena igra na remi. Proći ćemo kao prvi, to je sigurno, ali dajte odigrajte muški, na pobjedu"
- "Ovakvu igru navijači nisu zaslužili"
- "Drugo poluvrijeme je bilo top, samo što gol nismo zabili"
- "Daliću, imaš pet zamjena"
- "Ako je Hajduk loš, što je onda ovo? Ni taktike ni akcije, već dugo nismo ozbiljna momčad"
- "Najdosadnija utakmica u posljednjih pet utakmica"
- "Jad od igre"
- "Uzeli bod, bježi kući i to je to"
- "Trebaju igrati mladi dečki"
- "Najviše mi žao naših navijača, toliko vremena i novca uložili za ovo..."
- "Bolji smo bili, trebali smo ići na sva tri boda"
- "U drugoj ligi ima boljih utakmica od ove", neki su od komentara navijača na mrežama.
Podsjetimo, Hrvatska će u nedjelju dočekati Gibraltar, a u kvalifikacijama ju još čekaju domaći dvoboj protiv Farskih Otoka te gostovanje kod Crne Gore.
