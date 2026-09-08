Navijači opleli po Hajduku nakon Vardarca: 'Protiv četvrtoligaša čuvamo 0-1...'

Hajduk je u šesnaestini finala Hrvatskog kupa pobijedio četvrtoligaša Vardarac 2-0. Golove za splitsku momčad zabili su Dennis Hadžikadunić u 18. minuti te Peter Ugwuodo u 93. minuti. Hajduk je tom pobjedom izborio plasman u osminu finala Kupa.

Ipak, "bili" su opasno živjeli, osobito u drugom poluvremenu, kada je domaćin imao dvije velike prilike za izjednačenje. Takva igra trenutačno prvoplasirane momčadi HNL-a izazvala je burne reakcije Hajdukovih navijača.

Ovdje u sami neki od nezadovoljnih komentara:

"Bitno je da nema ozljeda. Igra za zaborav, cilj je ostvaren i idemo dalje!"

"Lagani trening s trećom ekipom."

"Nije bilo bajno, ali pobjeda je tu i nitko se nije ozlijedio. Ja osobno i ne volim kada se ovakve ekipe "nakantaju"."

"Teško je pronaći motiv i energiju za ovakve utakmice. Bitan je prolaz i da nema ozljeda."

"Najrealnije bi nakon 90 minuta bilo 1-1."

"Ovo je katastrofa od igre. Ispada da je četvrtoligaš bolji od Gorice, Belupa, Rudeša i Lokomotive."

"Ne znam tko je ovdje prvoligaš."

"Druga postava koja vjerojatno više nikada neće igrati zajedno. Odmoreni su svi prvotimci za Belupo."

"Tragikomedija... Protiv četvrtoligaša naša četvorka u obrani pokazala je dominaciju u posjedu. *ebo vas nogomet kada protiv četvrtoligaša čuvate 0-1."