Navijači Osijeka: 'Ako ništa, bar Hajduk uvijek možemo dobiti', 'Gdje ćemo staviti kip Malenici?'

Osijek je srušio Hajduk na Poljudu 1-0 i napravio ogroman korak ka ostanku u ligi. Nakon prošlog kola i poraza od Varaždina te pobjede Vukovara nad Istrom, alarmi su se opet počeli paliti. Vukovar je došao na samo četiri boda, ali sada se malo lakše diše u Osijeku. Pobijediti rivala velika je stvar i daje potreban vjetar u leđa da se koliko-toliko pozitivno završi sezona.

Junak Osijeka bili su Vladan Bubanja, koji je zabio gol, i Marko Malenica, koji je fenomenalnim obranama izludio igrače Hajduka. Zaustavio je nekoliko zicera, vladao kaznenim prostorom i najzaslužniji je što momčad Tomislava Radotića na Pampas nosi sva tri boda. Navijači Osijeka malo su odahnuli, "podboli" rivala i naklonili se Malenici.

