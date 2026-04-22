Navijači Osijeka: 'Ako ništa, bar Hajduk uvijek možemo dobiti', 'Gdje ćemo staviti kip Malenici?'

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek je pobijedio Hajduk i napravio velik korak prema ostajanju u ligi. Navijači iz grada na Dravi zadovoljni su igrom Osijeka protiv rivala iz Splita, a malo su i "bocnuli" hajdukovce

Osijek je srušio Hajduk na Poljudu 1-0 i napravio ogroman korak ka ostanku u ligi. Nakon prošlog kola i poraza od Varaždina te pobjede Vukovara nad Istrom, alarmi su se opet počeli paliti. Vukovar je došao na samo četiri boda, ali sada se malo lakše diše u Osijeku. Pobijediti rivala velika je stvar i daje potreban vjetar u leđa da se koliko-toliko pozitivno završi sezona.

Junak Osijeka bili su Vladan Bubanja, koji je zabio gol, i Marko Malenica, koji je fenomenalnim obranama izludio igrače Hajduka. Zaustavio je nekoliko zicera, vladao kaznenim prostorom i najzaslužniji je što momčad Tomislava Radotića na Pampas nosi sva tri boda. Navijači Osijeka malo su odahnuli, "podboli" rivala i naklonili se Malenici.

Ovako su komentirali susret.

  • "Malenici doživotni ugovor i 5 posto svakog transfera što ovaj klub napravi!"
  • "Čestitke. Kod kojeg ulaza će biti kip Svetog Marka Malenice?"
  • "A što reći. Znali smo da koliko god smo loši, bar Hajduk uvijek možemo pobijediti. Nije da nam to nešto znači, ali ipak. Ima uvijek netko lošiji od nas. Čestitke, momci"
  • "Marko Malenica – naklon do poda, gospodine"
  • "Sad kreću hohštapleri: pokradeno, poklonjeno, prodano, trebalo je biti 12 penala i slično. Dečki, bravo, Tomo, bravo,"
  • "Malenica mora na SP ako to Dalić uopće i odlučuje"
  • "Ubijate nas, ali nekad smo ponosni do neba na vas. Pozdrav iz DU, sada mogu sutra uživati sa lokalcima, prisjest ću im. Volim te Osječeeee"
  • "Hajduk je naša mušterija"

 

