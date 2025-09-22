Navijači Osijeka bijesni: 'Bolje da sam gledao kako kupus raste na polju', 'Gadljivo ste umšljeni'

Osijek je izgubio 2-1 na gostovanju kod Istre i tako doživio već treći poraz ove sezone. Momčad Simona Rožmana imala je jako puno prilika, ali tek je Nail Omerović uspio realizirati jednu, no to na kraju nije bilo dovoljno. Osijek se nalazi na osmom mjestu na tablici sa samo šest bodova i jednom pobjedom. Navijači Osijeka su bijesni i puni kritika na račun Rožmanove momčadi.

Pokretanje videa... 01:18 Golovi na susretu Istra - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Mnogi navijači već zazivaju smjenu trenera Rožmana na klupi jer se klub nikako ne može sastati s pobjedama, a jedinog koga su uspjeli svladati je novi prvoligaš Vukovar. Osječani se jako muče u napadu što je još jednom došlo do izražaja u utakmici protiv Istre. Imali su 20 udaraca na gol, a zabili samo jedan.

Ovo su neki od komentara na poraz od Istre na društvenim mrežama:

"Bolje da sam gledao kupus kako raste na polju."

"Slovencu otkaz.. ne može on vodit ovu ekipu, Živković mora imat mjesta u prvoj ekipi mada treba učit pucat u okvir gola pod hitno!"

"Ono kad su veće šanse da nađeš parking u gradu nego da vi nekog pobijedite. Sramota!"

"Dobivenu utakmicu izgubili, sramota od ekipe. Treneru odmah otkaz"

"Molim vas lijepo da Rožmanu se zahvalite i postavite nekog drugog jer ovo što on radi iz utakmice u utakmicu nije dobro za zdravlje navijača!"

"Samo polako, kada počne prvenstvo onda ćemo rasturati"

"Jakopovića i Tourea pod hitno poklonit nekome i stavit dva juniora...pa je li moguće da ta dva panja ne mogu zabit gol 10 utakmica"

"Nema trener veze s ovim. Ovo su umišljene zvjezdice koje ne bi dodale jedan drugom. Znaci dečki, gadljivo ste umišljeni, škrti i odurno vas je gledati"

"Klub koji nema nikakvu ambiciju, nikakav rezultatski imperativ, vode ga ljude koje je bolje i ne komentirati, jer Nacionalni Park Kopački Rit ima veću ambiciju od NK Osijeka, oni barem žele biti naj ljepši park i rade na tome"