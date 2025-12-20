Podsjetimo, Osijek je bez pobjede u posljednjih 10 prvenstvenih utakmica i posljednja su momčad lige s 14 bodova
KRIZA 'BIJELO-PLAVIH'
Navijači Osijeka: 'Bolje gledati pod krevet 2 sata nego nas'. 'Ići ćemo jako daleko, u Zmijavce'
Nogometaši Osijeka još su jednom razočarali navijače i odigrali 0-0 protiv Slaven Belupa u 18. kolu HNL-a. "Bijelo-plavi" će dočekati kraj godine na posljednjem mjestu HNL-a, a navijači su vrlo nezadovoljni. Donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Bolje i to nego poraz"
- "Gasi rasvjetu, ajmo na pivo"
- "Prebacio sam na ovu utakmicu nakon Newcastle - Chelsea. Izdržao sam 10 minuta da ne zaspem, probudio se u 80. minuti i vidim da nisam ništa propustio"
- "Ne moze se reci da nema htijenja, borbenosti, ali nažalost nema tu kvalitete za nešto više!"
- "Je li moguće da kad dođu do 20 metara nitko nikome neće dodati loptu..."
- "Da igramo do srijede ne bi zabili gol..."
- "Bolje gledat pod krevet 2 sata nego vase utakmice"
- "Ići ćemo daleko, u Zmijavce. Hvala vam!", neki su od komentara Osijekovih navijača.
Podsjetimo, Osijek je bez pobjede u posljednjih 10 prvenstvenih utakmica i posljednja su momčad lige s 14 bodova.
