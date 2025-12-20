Navijači Osijeka: 'Bolje gledati pod krevet 2 sata nego nas'. 'Ići ćemo jako daleko, u Zmijavce'

Nogometaši Osijeka još su jednom razočarali navijače i odigrali 0-0 protiv Slaven Belupa u 18. kolu HNL-a. "Bijelo-plavi" će dočekati kraj godine na posljednjem mjestu HNL-a, a navijači su vrlo nezadovoljni. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Bolje i to nego poraz"

"Gasi rasvjetu, ajmo na pivo"

"Prebacio sam na ovu utakmicu nakon Newcastle - Chelsea. Izdržao sam 10 minuta da ne zaspem, probudio se u 80. minuti i vidim da nisam ništa propustio"

"Ne moze se reci da nema htijenja, borbenosti, ali nažalost nema tu kvalitete za nešto više!"

"Je li moguće da kad dođu do 20 metara nitko nikome neće dodati loptu..."

"Da igramo do srijede ne bi zabili gol..."

"Bolje gledat pod krevet 2 sata nego vase utakmice"

"Ići ćemo daleko, u Zmijavce. Hvala vam!", neki su od komentara Osijekovih navijača.

Podsjetimo, Osijek je bez pobjede u posljednjih 10 prvenstvenih utakmica i posljednja su momčad lige s 14 bodova.