NEZADOVOLJNI REMIJEM
Navijači Osijeka: 'Ovo je bilo vrlo tužno za gledati, a gledao sam i kultni film Hachiko'
Osijek i Varaždin odigrali su 0-0 u 12. kolu HNL-a, čime su "bijelo-plavi" ostali bodovno poravnati s Vukovarom na začelju ljestvice. Željko Sopić debitirao je na klupi domaćina, a navijači Osijeka razočarani su rezultatom utakmice. Donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Nije do trenera, do igrača je. Ne znam po čemu oni sebe uvjeravaju da su top 4 momčad u HNL-u, jako precijenjena momčad"
- "Sreća naša što ispada samo jedan pa se stignemo spasiti"
- "Ova utakmica je jedna od najtužnijih stvari koje sam gledao, a gledao sam i film Hachiko"
- "Zašto nitko nije kad je Jakupović izašao?"
- "Molim vas, prestanite širiti ružne komentare prema Osijeku, ne stignem ih sve pročitati"
- "Pod hitno kupiti napadača!"
- "Bod kao kuća"
- "Bolje da nismo kupiti ulaznicu i gledali ovo. Luzerski mentalitet"
- "Trebaju poskupiti karte", neki su od komentara Osijekovih navijača.
Slavonski prvoligaš u idućem kolu ide u goste Hajduku, a nakon prvih 12 kola ima samo 10 bodova.
