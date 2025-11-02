Obavijesti

Sport

NEZADOVOLJNI REMIJEM

Navijači Osijeka: 'Ovo je bilo vrlo tužno za gledati, a gledao sam i kultni film Hachiko'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Nije do trenera, do igrača je. Ne znam po čemu oni sebe uvjeravaju da su top 4 momčad u HNL-u, jako precijenjena momčad", jedan je od komentara na društvenim mrežama

Osijek i Varaždin odigrali su 0-0 u 12. kolu HNL-a, čime su "bijelo-plavi" ostali bodovno poravnati s Vukovarom na začelju ljestvice. Željko Sopić debitirao je na klupi domaćina, a navijači Osijeka razočarani su rezultatom utakmice. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

Sažetak utakmice Osijek - Varaždin 02:08
Sažetak utakmice Osijek - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
  • "Nije do trenera, do igrača je. Ne znam po čemu oni sebe uvjeravaju da su top 4 momčad u HNL-u, jako precijenjena momčad"
  • "Sreća naša što ispada samo jedan pa se stignemo spasiti"
  • "Ova utakmica je jedna od najtužnijih stvari koje sam gledao, a gledao sam i film Hachiko"
  • "Zašto nitko nije kad je Jakupović izašao?"
Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin
Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
  • "Molim vas, prestanite širiti ružne komentare prema Osijeku, ne stignem ih sve pročitati"
  • "Pod hitno kupiti napadača!"
  • "Bod kao kuća"
  • "Bolje da nismo kupiti ulaznicu i gledali ovo. Luzerski mentalitet"
  • "Trebaju poskupiti karte", neki su od komentara Osijekovih navijača. 
Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin
Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Slavonski prvoligaš u idućem kolu ide u goste Hajduku, a nakon prvih 12 kola ima samo 10 bodova. 

