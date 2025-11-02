Navijači Osijeka: 'Ovo je bilo vrlo tužno za gledati, a gledao sam i kultni film Hachiko'

Osijek i Varaždin odigrali su 0-0 u 12. kolu HNL-a, čime su "bijelo-plavi" ostali bodovno poravnati s Vukovarom na začelju ljestvice. Željko Sopić debitirao je na klupi domaćina, a navijači Osijeka razočarani su rezultatom utakmice. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:08 Sažetak utakmice Osijek - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

"Nije do trenera, do igrača je. Ne znam po čemu oni sebe uvjeravaju da su top 4 momčad u HNL-u, jako precijenjena momčad"

"Sreća naša što ispada samo jedan pa se stignemo spasiti"

"Ova utakmica je jedna od najtužnijih stvari koje sam gledao, a gledao sam i film Hachiko"

"Zašto nitko nije kad je Jakupović izašao?"

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Molim vas, prestanite širiti ružne komentare prema Osijeku, ne stignem ih sve pročitati"

"Pod hitno kupiti napadača!"

"Bod kao kuća"

"Bolje da nismo kupiti ulaznicu i gledali ovo. Luzerski mentalitet"

"Trebaju poskupiti karte", neki su od komentara Osijekovih navijača.

Slavonski prvoligaš u idućem kolu ide u goste Hajduku, a nakon prvih 12 kola ima samo 10 bodova.