Navijači Osijeka: Hvala 'svetom Marku' što nas spašava. Bod po bod, možda i ne ispadnemo

Nikako na zelenu granu. To je otprilike sukus Osijekovih igara ove sezone u prvenstvu. Dočekali su "bijelo-plavi" Lokomotivu pod imperativom pobjede i željom da pobjegnu s dna ljestvice, ali crveni karton maksimalno je otežao stvari i osvojili su bod (1-1). Navijači su podijeljenih mišljenja nakon utakmice, donosimo reakcije s društvenih mreža.

Pokretanje videa... 00:06 Željko Sopić odveo igrače na benzinsku | Video: privatna arhiva

"Prvo i drugo poluvrijeme kao da su igrala dva različita kluba. Suđenje standardno grozno, ali hajde, bod po bod pa možda i ne ispadnemo"

"Bravo za našu djecu! Bravo Sopiću za muda. Ako ništa drugo, borba na nivou! Idemo dalje, možemo mi to!"

"Ovi što pišu nešto o suđenju nemaju pojma o nogometu .Kvaliteta ove ekipe je daleko na zadnjem mjestu u HNLu. Samo čudo i jako dobar prijelazni rok mogu Osijek spasiti od ispadanja"

Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 14. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Ni sami ne znate kako ste ovo preživjeli..."

"Zar stvarno nitko iz kluba neće istupiti u medije i komentirati SUĐENJE zadnjih utakmica, rezultat i ostalo??? Ljudi troše svoje novce, vrijeme i zdravlje da bi pratili klub, neke odgovornosti mora biti"

"Kako je počelo, odlično je završilo. Još jednom zahvalimo Svetom Marku što nas spašava. Bravo za debitantske minute Pečeka i Jovičića"

"Nisam gledao utakmicu, nego vatru u kaminu na Youtubeu"

"Suđenje sramotno!", neki su od komentara Osijekovih navijača.

Osijek je pretposljednja momčad HNL-a s 11 bodova, isto koliko ima i posljednje plasirani Vukovar, a te dvije momčadi sastaju se u idućem kolu!