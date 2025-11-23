Osijek je pretposljednja momčad HNL-a s 11 bodova, isto koliko ima i posljednje plasirani Vukovar, a te dvije momčadi sastaju se u idućem kolu!
REMI S LOKOMOTIVOM
Navijači Osijeka: Hvala 'svetom Marku' što nas spašava. Bod po bod, možda i ne ispadnemo
Nikako na zelenu granu. To je otprilike sukus Osijekovih igara ove sezone u prvenstvu. Dočekali su "bijelo-plavi" Lokomotivu pod imperativom pobjede i željom da pobjegnu s dna ljestvice, ali crveni karton maksimalno je otežao stvari i osvojili su bod (1-1). Navijači su podijeljenih mišljenja nakon utakmice, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Prvo i drugo poluvrijeme kao da su igrala dva različita kluba. Suđenje standardno grozno, ali hajde, bod po bod pa možda i ne ispadnemo"
- "Bravo za našu djecu! Bravo Sopiću za muda. Ako ništa drugo, borba na nivou! Idemo dalje, možemo mi to!"
- "Ovi što pišu nešto o suđenju nemaju pojma o nogometu .Kvaliteta ove ekipe je daleko na zadnjem mjestu u HNLu. Samo čudo i jako dobar prijelazni rok mogu Osijek spasiti od ispadanja"
- "Ni sami ne znate kako ste ovo preživjeli..."
- "Zar stvarno nitko iz kluba neće istupiti u medije i komentirati SUĐENJE zadnjih utakmica, rezultat i ostalo??? Ljudi troše svoje novce, vrijeme i zdravlje da bi pratili klub, neke odgovornosti mora biti"
- "Kako je počelo, odlično je završilo. Još jednom zahvalimo Svetom Marku što nas spašava. Bravo za debitantske minute Pečeka i Jovičića"
- "Nisam gledao utakmicu, nego vatru u kaminu na Youtubeu"
- "Suđenje sramotno!", neki su od komentara Osijekovih navijača.
Osijek je pretposljednja momčad HNL-a s 11 bodova, isto koliko ima i posljednje plasirani Vukovar, a te dvije momčadi sastaju se u idućem kolu!
