Navijači Osijeka: 'Opet benge budu gorile', 'Samo nemoj da kreću od 17. minute', 'Siromah'

Željko Sopić (51) u srijedu je postao novi trener Osijeka i vratio se u HNL nešto više od godinu dana nakon što ga je napustio otkazom u Rijeci, a u međuvremenu je prošao ne previše uspješnu avanturu u poljskom Widzewu s pet pobjeda u 12 utakmica.

"Bijelo-plavi" su od velikih očekivanja nakon vrlo slabe prošle sezone i sedmog mjesta pali u borbu za ostanak. Sa Sopićem na klupi nema sumnje da su i apetiti porasli iako su mnogi navijači i dalje nezadovoljni činjenicom da se nikakve promjene ne događaju u uredima iznad terena, da nitko iz uprave nije preuzeo odgovornost za katastrofalnu kalendarsku godinu u kojoj je Osijek osvojio 25 bodova u 29 utakmica (prosječno 0,86 po dvoboju), što je tek nešto više od Šibenikovih 0,77, odnosno Vukovarovih 0,82.

Ovo su neki od komentara Osijekovih navijača na Facebooku ispod objave o Sopićevu imenovanju:

"Željko dobrodošao u NK Osijek. Tjeraj lijenčine da igraju"

"U slučaju negativnog rezultata na poluvremenu da mi je bit blizu svlačionice."

"Za ovaj trenutak NK Osijeka najbolji izbor"

"Sve vam bude isto sa izuzetkom pametovanja na presicama i pokušaja biti sarkastično smiješan"

"Na proljeće ćemo i njega potjerati....najmanje su krivi treneri...."

"Neka se ponovi scenarij koji se odigrao s Goricom"

"Dobro dosao,sopicu,samo trebate uvesti red u svlacionici i otjerati panjeve iz nk os,onda cete imati rezultate ,sretno!!"

"E sad se Osijek nečem i može nadat."

"E moj Sopa bas neznam jel vam ovaj potez najpametniji"

Foto: NK Osijek

"Dobro došao i nadam se da ćeš probudit ovu momčad, sretno u radu"

"Nema tu kvalitete gos.Sopić ako imate odvezane ruke.stavite sve juniore .sretno"

"A jooooj nećemo valjda opet budalaštine morat slušat"

"Odličan trener . Al džabe, opet ce se isti skrivati iza trenera i tobože mu dati velike ovlasti u sportskoj politici i kad ne bude išlo kako treba i kad njega sa svojim neradom neambicijom i nezainteresiranoscu potroše i otpuste, opet ce imati koga kriviti za vlastite neuspjehe i nerad po vec prokušanom receptu. Sopa sretno!"

"Siromah ni ne zna kamo je došao"

"Željko dobro došao. Puno uspjeha i dobar rad i znanje. Ajmo Osijek"

"Sretno G. Sopiću. Toplo preporučamo povratak Pere Bočkaja. Ima čovjek iskustva sa domaćim benzama."

"U subotu Svi Sveti, a u nedjelju Uskrs"

"Dobro dosao među bijelo plave, i treneru, otvori sve 4 oci, trebat ce ti. Muda vec imas"

"Čovjek navija za Dinamo i oni uzmu ovog mlakonju sto nezna sastaviti rečenicu …"

"Ajmo Sopa postroji levate i manekene, par šamara i juriš !"

"I Joža kao analitičar, to je bitno, ajmo!"

"Čini mi se da opet benge budu gorile..."

"Samo nemoj da kreću od 17.min!"

Nakon šest uzastopnih gostovanja, od kojih su pobijedili samo dvaput, Osijek će nakon mjesec i pol dana odigrati utakmicu na Opus Areni protiv Varaždina (nedjelja, 18.15), a onda putuje na noge Hajduku. Do kraja studenog još će dvaput igrati u Slavoniji, prvo kod kuće protiv Lokomotive, a onda u Vinkovcima protiv Vukovara. Kup dvoboj protiv Varaždina premješten je za 3. prosinca.