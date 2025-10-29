Sopić: Potpuno sam siguran da ću razbuditi Osijek i Slavoniju

Nakon jako lošeg početka sezone, dogodila se promjena trenera u Osijeku. Simon Rožman dobio je otkaz, a na njegovo mjesto je stigao bivši trener Gorice i Rijeke, Željko Sopić koji se tako vratio u HNL nakon epizode u poljskom Widzewu. Po dolasku u grad na Dravi, dao je izjave za klupske stranice.

Foto: NK Osijek

- Moram iskreno reći da smo definitivno na mjestu koje ne odgovara niti Osijeku, niti svim navijačima Osijeka koji ga podupiru i cijeloj Slavoniji. Ne da se nadam, nego sam siguran da ćemo dići klub iz apatije koja se, moramo reći iskreno, uvukla u momčad. No, poznavajući sebe i ljude koji su me doveli i cijelu Slavoniju, mislim da je vrijeme da se probudimo i da krenemo naprijed - rekao je Sopić odmah po svom dolasku u NK Osijek pa dodao:

- U principu gledao sam sve utakmice, ne samo Osijeka, nego i ostale u HNL-u. Znate, kada ste rođeni u ovoj državi, onda pratite sve, bez obzira što su možda lige negdje drugdje bolje, kvalitetnije, brže, intenzivnije. Ovo je ipak naše domaće i mi jednostavno od toga ne možemo pobjeći. Tako da sam sve pratio. Nažalost, premalo je osvojenih bodova, iako je igra u puno utakmica bila puno bolja nego što je bodovni saldo. Mislim da je kolega Rožman dao sve od sebe da to promijeni, na kraju mu nije uspjelo, ali to je sastavni dio nogometa. Napravit ćemo sve da Osijek ponovno bude na onim granama na kojima je uvijek bio.

Osvrnuo se i na komentare o svom karakteru.

- Znate što su društvene mreže, navijači, svako ima svoje mišljenje, uvažavam svačiji stav. U današnje vrijeme se stvara slika o svakome od nas koju kreiraju mediji. Mislim da sam jedan potpuno normalan čovjek koji samo radi svoj posao s puno entuzijazma i uživam u tome što radim i potpuno sam siguran da ću razbuditi ne samo Osijek, nego i cijelu Slavoniju i da ćemo što prije krenuti prema naprijed.