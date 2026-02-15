Obavijesti

PORUKA MAĐARIMA

Navijači Osijeka poslali jasnu poruku upravi kluba. S tribina se čula pjesma 'Ustani, bane'

Piše Issa Kralj,
Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Početkom tjedna otkriveno je da igrači Osijeka i zaposlenici kluba nisu od 21. prosinca dobili plaće, točnije još prije Božića. U međuvremenu im je isplaćena plaća, ali nije tajna da su navijači Osijeka nezadovoljni

U 22. kolu HNL-a na Opus Areni susreli su se Osijek i Hajduk, a gosti su slavili 2-0. Navijači Osijeka nisu bili zadovoljni rezultatom, a ni situacija u klubu nije najbolja. 

Početkom tjedna otkriveno je da igrači Osijeka i zaposlenici kluba nisu od 21. prosinca dobili plaće, točnije još prije Božića. U međuvremenu im je isplaćena plaća, ali nije tajna da su navijači Osijeka nezadovoljni upravom kluba. 

Upravo su na Opus Areni tijekom utakmice protiv Hajduka, poslali jasnu poruku upravi kluba. S tribina se mogla čuti pjesma "Ustani bane" kao poruka mađarskom predsjedniku kluba Ferencu Sakalju i glavnom sponzoru Lörincu Meszarosu

Nakon poraza od Hajduka, Osječani su i dalje na zadnjem mjestu sa 17 bodova. 

