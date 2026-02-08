Obavijesti

OŠTRE REAKCIJE

Navijači Osijeka: 'Rožman je za Sopića Guardiola'. 'Vukovarci su televizor u boji za nas'. Panjine

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a

VARAŽDIN - OSIJEK 2-1 "Sopiću, je li ti dosta glumljenja budale i tjeranja svoje sile? Isprika Malenici i vrati ga na gol sa trakom oko ruke", jedan je od komentara navijača Osijeka na društvenim mrežama

Nogometaši Osijeka izgubili su od Varaždina 2-1 u 21. kolu HNL-a i ostali na začelju ljestvice. Navijači "bijelo-plavih" proživljavaju pravu kalvariju od sezone, evo reakcija s društvenih mreža. 

"Vukovar nije zaslužio ispasti nego ovaj leteći cirkus Vlade Čohara!"

"Tablica ne laže! Igramo najgori nogomet u ligi!"

"Sa dva igrača manje (Matković, Omerović) igramo dobro"

"Vukovar je za nas televizor u boji!"

"Sopiću, je li ti dosta glumljenja budale i tjeranja svoje sile? Isprika Malenici i vrati ga na gol sa trakom oko ruke"

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a

"Rožman je za Sopića Guardiola"

"Pa dobro, ne možemo ni pobijediti svaku utakmicu…"

"Od svih u ligi najgore izgledamo. Zaslužujemo ispasti i to je gorka istina. Vjerojatno i da ispadnemo iz lige nitko iz kluba ne bi odgovarao za to"

"Sopić prodavač magle!!!! Da je valjao ostao bi u Poljskoj. Nabijem onog tko je rekao da je Matković veliki talent"

"Nažalost, Vukovar igra svemirski nogomet u odnosu na nas. Nije čudo da smo zakucani za dno tablice"

"Panjine", neki su od komentara navijača Osijeka. 

Varaždin: Susret Osijeka i Varaždina u 21. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin: Susret Osijeka i Varaždina u 21. kolu SuperSport HNL-a

Osječani su posljednja momčad HNL-a sa 17 bodova, a u idućem kolu igraju protiv Hajduka na Opus Areni. 

