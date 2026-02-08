Navijači Osijeka: 'Rožman je za Sopića Guardiola'. 'Vukovarci su televizor u boji za nas'. Panjine

VARAŽDIN - OSIJEK 2-1 "Sopiću, je li ti dosta glumljenja budale i tjeranja svoje sile? Isprika Malenici i vrati ga na gol sa trakom oko ruke", jedan je od komentara navijača Osijeka na društvenim mrežama
Navijači Osijeka
Nogometaši Osijeka izgubili su od Varaždina 2-1 u 21. kolu HNL-a i ostali na začelju ljestvice. Navijači "bijelo-plavih" proživljavaju pravu kalvariju od sezone, evo reakcija s društvenih mreža.
"Vukovar nije zaslužio ispasti nego ovaj leteći cirkus Vlade Čohara!"
"Tablica ne laže! Igramo najgori nogomet u ligi!"
"Sa dva igrača manje (Matković, Omerović) igramo dobro"
"Vukovar je za nas televizor u boji!"
"Sopiću, je li ti dosta glumljenja budale i tjeranja svoje sile? Isprika Malenici i vrati ga na gol sa trakom oko ruke"
"Rožman je za Sopića Guardiola"
"Pa dobro, ne možemo ni pobijediti svaku utakmicu…"
"Od svih u ligi najgore izgledamo. Zaslužujemo ispasti i to je gorka istina. Vjerojatno i da ispadnemo iz lige nitko iz kluba ne bi odgovarao za to"
"Sopić prodavač magle!!!! Da je valjao ostao bi u Poljskoj. Nabijem onog tko je rekao da je Matković veliki talent"
"Nažalost, Vukovar igra svemirski nogomet u odnosu na nas. Nije čudo da smo zakucani za dno tablice"
"Panjine", neki su od komentara navijača Osijeka.
Osječani su posljednja momčad HNL-a sa 17 bodova, a u idućem kolu igraju protiv Hajduka na Opus Areni.
