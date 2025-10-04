Navijači Osijeka: 'Teški luzeri'. 'Mene je sram kao navijača...'

Slaven Belupo pobijedio je Osijek 2-1 u ludoj utakmici na Ivan Kušek Apaš stadionu. Bio je to direktan dvoboj susjeda na tablici, obje momčadi ušle su u susret s devet bodova, a Slaven je pobjedom skočio na šesto mjesto. Navijači "bijelo-plavih" razočarani su nakon novog poraza.

"Jedino još nisam tablete iz pisoara probao dok mi igramo"

"Nemojte se ni vraćati u Osijek, ostanite u autobusu negdje na parkingu"

"Daleko najodvratnija ekipa koja je ikad igrala za NK Osijek"

"Žao mi je ljudi koji su kupili godišnje ulaznice

"Vi ste sramota za Osijek i Slavoniju"

"Kao da su s Marsa pali"

Koprivnica: Susret NK Osijeka i NK Slaven Belupa u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Prilično sam siguran da ću završiti u raju jer prolazim kroz čistilište gledajući ovaj NK Osijek..."

"Bez Vrbančića nemamo tranziciju. Čovjek je 40 posto ove momčadi"

"Što prije otjerati Rožmana"

"Mene ja kao navijača sram"

"Teški luzeri"

"Cirkus kolorado"

"Ono kad se sjetiš da je Osijek nekada bio ozbiljan klub koji je zamalo uzeo Dinamu titulu prije dvije godine"

"Ne napadaju treće mjesto nego drugo, ali odozada", neki su od komentara ljutitih navijača na društvenim mrežama.

Osijek je trenutačno osma momčad HNL-a s devet bodova u isto toliko utakmica. Nakon reprezentativne pauze igra protiv Dinama u gostima, a nakon toga ga čeka Rijeka na Rujevici.