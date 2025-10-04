Obavijesti

NEZADOVOLJNI PORAZOM

Navijači Osijeka: 'Teški luzeri'. 'Mene je sram kao navijača...'

Piše Petar Božičević,
Koprivnica: Susret NK Osijeka i NK Slaven Belupa u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Prilično sam siguran da ću završiti u raju jer prolazim kroz čistilište gledajući ovaj NK Osijek...", jedan je od komentara navijača na društvenim mrežama

Slaven Belupo pobijedio je Osijek 2-1 u ludoj utakmici na Ivan Kušek Apaš stadionu. Bio je to direktan dvoboj susjeda na tablici, obje momčadi ušle su u susret s devet bodova, a Slaven je pobjedom skočio na šesto mjesto. Navijači "bijelo-plavih" razočarani su nakon novog poraza. 

  • "Jedino još nisam tablete iz pisoara probao dok mi igramo"
  • "Nemojte se ni vraćati u Osijek, ostanite u autobusu negdje na parkingu"
  • "Daleko najodvratnija ekipa koja je ikad igrala za NK Osijek"
  • "Žao mi je ljudi koji su kupili godišnje ulaznice
  • "Vi ste sramota za Osijek i Slavoniju"
  • "Kao da su s Marsa pali"
Koprivnica: Susret NK Osijeka i NK Slaven Belupa u 9. kolu SuperSport HNL-a
Koprivnica: Susret NK Osijeka i NK Slaven Belupa u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
  • "Prilično sam siguran da ću završiti u raju jer prolazim kroz čistilište gledajući ovaj NK Osijek..."
  • "Bez Vrbančića nemamo tranziciju. Čovjek je 40 posto ove momčadi"
  • "Što prije otjerati Rožmana"
  • "Mene ja kao navijača sram"
  • "Teški luzeri"
  • "Cirkus kolorado"
  • "Ono kad se sjetiš da je Osijek nekada bio ozbiljan klub koji je zamalo uzeo Dinamu titulu prije dvije godine"
  • "Ne napadaju treće mjesto nego drugo, ali odozada", neki su od komentara ljutitih navijača na društvenim mrežama.
REAKCIJE IZ KOPRIVNICE Rožman: 'Nismo se pojavili u Koprivnici. Ljudi su nas prebili'
Rožman: 'Nismo se pojavili u Koprivnici. Ljudi su nas prebili'

Osijek je trenutačno osma momčad HNL-a s devet bodova u isto toliko utakmica. Nakon reprezentativne pauze igra protiv Dinama u gostima, a nakon toga ga čeka Rijeka na Rujevici. 

