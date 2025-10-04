"Prilično sam siguran da ću završiti u raju jer prolazim kroz čistilište gledajući ovaj NK Osijek...", jedan je od komentara navijača na društvenim mrežama
NEZADOVOLJNI PORAZOM
Navijači Osijeka: 'Teški luzeri'. 'Mene je sram kao navijača...'
Slaven Belupo pobijedio je Osijek 2-1 u ludoj utakmici na Ivan Kušek Apaš stadionu. Bio je to direktan dvoboj susjeda na tablici, obje momčadi ušle su u susret s devet bodova, a Slaven je pobjedom skočio na šesto mjesto. Navijači "bijelo-plavih" razočarani su nakon novog poraza.
- "Jedino još nisam tablete iz pisoara probao dok mi igramo"
- "Nemojte se ni vraćati u Osijek, ostanite u autobusu negdje na parkingu"
- "Daleko najodvratnija ekipa koja je ikad igrala za NK Osijek"
- "Žao mi je ljudi koji su kupili godišnje ulaznice
- "Vi ste sramota za Osijek i Slavoniju"
- "Kao da su s Marsa pali"
- "Prilično sam siguran da ću završiti u raju jer prolazim kroz čistilište gledajući ovaj NK Osijek..."
- "Bez Vrbančića nemamo tranziciju. Čovjek je 40 posto ove momčadi"
- "Što prije otjerati Rožmana"
- "Mene ja kao navijača sram"
- "Teški luzeri"
- "Cirkus kolorado"
- "Ono kad se sjetiš da je Osijek nekada bio ozbiljan klub koji je zamalo uzeo Dinamu titulu prije dvije godine"
- "Ne napadaju treće mjesto nego drugo, ali odozada", neki su od komentara ljutitih navijača na društvenim mrežama.
Osijek je trenutačno osma momčad HNL-a s devet bodova u isto toliko utakmica. Nakon reprezentativne pauze igra protiv Dinama u gostima, a nakon toga ga čeka Rijeka na Rujevici.
