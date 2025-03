Navijači Osijeka: 'Uskoro prvaci Prve NL', 'Šaka preplaćenog jada', 'Totalni raspad sistema'

Još jedno kolo, još novih problema i posrtaja u Osijeku. Lokomotiva je u Kranjčevićevoj razbila 'bijelo-plave' 3-0 u 25. kolu, preskočila ih na ljestvici HNL-a i gurnula na sedmo mjesto u prvenstvu.

Osijek je doživio peti poraz u nizu i samo je pitanje trenutka kada će Federico Coppitelli napustiti grad na Dravi iako je tek djelomično odgovoran za rezultate koji se događaju na Opus Areni.

Statistika Lokomotiva - Osijek

Foto: Sofascore za 24sata

Navijači su svjesni situacije u kojoj se nalaze, svjesni su i uzroka problema, a svoje nezadovoljstvo izrazili su na društvenim mrežama. Donosimo najupečatljivije i najistaknutije komentare ispod službene objave NK Osijeka na Facebooku.

- Ovakav Osijek je jedina prilika Šibeniku da ostane u ligi!

- Tuia, Guedes, Lima, Ademi, Del Favero... Uhvatite se za rukice i šup karta zajedno s trenerom. Možete povesti i pola nesposobne i kukavičke klimave uprave. Ostatak ekipe čiste amaterčine i manje od toga. Šaka preplaćenog jada.

- Osijekov proračun oko 15 milja, a Varaždinov četiri. Trebaš biti umjetnik da uspiješ na tablici zaostajati za Varaždinom.

- Samo lagano. Sutra dan odmora pa onda trening pa onda neka tekma... Samo opušteno, bez pritiska.

- Totalni raspad sistema. Tužno je i sramotno što mi gledamo i doživljavamo ove sezone!

- Fantastičan rezultat uz ovaj težak teren, mladu ekipu i nevjerojatne pogotke protivnika. Tuia igrač utakmice, jedan gol postigao, drugi namjestio i asistirao. Federico trener mjeseca.

- Tjeraj Mađare i vraćaj se na Gradski vrt... Za ostanak smo se borili i bez njihovih para.

- Sve je počelo prodajom Miereza za tri pišljiva milijuna. Da sam znao, ja bih ga kupio. Režem člansku kao razočarani HDZ-ovci.

- Pljesak svima, uspjeli ste dovesti klub do te točke da nam se svi smiju, da se sprdaju s klubom koji je za nas navijače institucija, a vas sve boli ona stvar. Marš svi od reda iz Osijeka!

- Kažu napadamo naslov nagodinu?

- Samo Ivo Smoje može ovu ekipu pokrenuti.

- Ako i ode (Coppitelli) sve ostaje po starom. Nula s nulom.

- Mene samo zanima nije li vas sramota, od igrača, trenera pa sve do uprave. Bravo dečki, ponos i dika Slavonije, imat ćemo najbolje plaćene igrače i uvjete u drugoj ligi.

- Za dvije godine prvaci Prve NL.

- Je l'' se zna što, hoće li doći Boto na trg za proslavu trofeja u 5. mjesecu?

- Tri najgore ekipe u ovom trenutku u Europi su Manchester United, Milan i Osijek.

- Suludo i bezumno bi bilo sada mijenjati Coppitellija, treba mu dati vremena. Sad će svi ovo ono, a kad je rušio Dinamo bio je Guardiola. Tako da glave gore, uz Osijek u dobru i zlu!

- Uspjeli ste otjerati i to malo ljudi što vas prati u ravnodušnost. Zahvaljujući vašem odugovlačenju s promjenom trenera sad smo umjesto borbe za Europu stigli do borbe za ostanak i za to ne bi trebao odgovarati samo trener nego i oni koji ga drže toliko dugo. O kupu ne treba ni razmišljati s ovim kadrom. 2013. godine su igrači štrajkali jer pola godine nisu dobili plaće, a deset puta puta bolje i srčanije su igrali od ovih drloga danas. Mrš iz Osijeka!

- Nema drugog objašnjenja nego da skrivamo igru za Kup.

- Valjda Šibenik neće osvojiti 30 bodova...

- Navijač sam Hajduka, ali Osijek zaslužuje bolje od ovoga. Glavu gore, Slavonci.

- Coppitelliju nikako dati otkaz, neka bude trener s najlošijim nizom u povijesti HNL-a. Ako njega nije sramota treba ga ostaviti dok god igrači žele igrati. U Italiji bi ga vjerojatno već navijači ganjali gdje i kako stignu. Tu se došao sprdati, sramota. Kažu Zekić bio loš primjer jer je pio pred igračima. Zekić je za ovoga izmislio nogomet i pravi rezultate u Sarajevu, a mi gledamo ovu sprdnju!