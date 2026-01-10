Navijači Palacea užasno ljuti na Sosu: 'Ne puštajte ga u London'

Nevjerojatno čudo izveli su igrači šestoligaša Macclesfielda. U FA kupu izbacili su branitelja naslova, Crystal Palace, s 2-1 i napravili jedan od najvećih podviga u povijesti engleskog nogometa. Igrači premierligaškog kluba totalno su podbacili i propisno se osramotili, a posebno su navijači Palacea kritizirali hrvatskog igrača Bornu Sosu.

Pokretanje videa... 01:27 Borna Sosa za 24sata: 'Boban je zvao da se vratim u Dinamo...' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Za pirstalice kluba iz Londona Sosa je bio uvjerljivo najgori igrač na terenu te su na društvenim mrežama pobijesnili na njega. Hrvatski bek imao je 32 točna dodavanja od 41 pokušaja te je samo jednom pogodio svoju metu ubačajima od osam pokušaja. Zaradio je i žuti karton u 62. minuti, a njegova izvedba bila je jednaka kao i većine igrača. Ipak, navijači su njega posebno uzeli na zub.

Ovo su samo neki od komentara:

"Ne želim više nikad vidjeti Bornu Sosu kako igra za nas. Ovaj tip nije ni za niželigaški nivo."

"Borna Sosa je jedan od najgorih nogometaša koje sam ikad vidio. Mogli bismo ga ponuditi Macclesfieldu besplatno, a oni bi rekli: Ne hvala."

"Borna Sosa je najgori nogometaš kojeg sam ikad vidio. Ne bi više trebao igrati nogomet."

"Trudim se izbjegavati tako pojednostavljene stavove tipa "igrač X na vrhunskoj razini je zapravo katastrofa", ali stvarno mi nije jasno kako je Borna Sosa došao do ove razine. Nikad ga nisam vidio da napravi nešto dobro."

"Kad bih mogao birati između osvajanja milijun funti ili raskida ugovora s Bornom Sosom, bez oklijevanja bih odabrao ovu drugu opciju."

"Ocjena 1 je za njega poklon"

"Ne puštajte ga natrag u Južni London"