'Navijači Partizana plješću Kukoču, a zvižde srpskom košarkašu. To je degutantno'

Dino Rađa i Tonči Kukoč bili su u Beogradu na utakmici Partizana i grčkog Olympiakosa. Velikani hrvatske košarke dočekani su u Beogradu s velikim ovacijama i bili jedni od počasnih gostiju na utakmici 32. kola Eurolige u kojem je Olympiakos slavio 74-69.

Iako je beogradska publika pljeskom pozdravila Kukoča i Rađu, zvižducima je dočekala srpskog košarkaša Nikolu Milutinova koji igra za grčki klub. To nije baš dobro sjelo bivšem srpskom košarkašu Goranu Grboviću.

Foto: Dusan Milenkovic

Bilo mu je drago što je beogradska publika skandirala hrvatskim košarkašima, ali ne razumije zašto je srpski rerezentativac zaslužio zvižduke.

- Razumijem da Kukoč i Rađa kao legende hrvatske košarke budu pozdravljeni pljeskom, jer su stvarno košarkaške planine, ali ne razumijem da se zviždi svojem igraču. Zamislite situaciju da u Hrvatskoj plješću Srbima, a da zvižde svojima, to se nikad neće dogoditi. To je degutantno, to mi je zasmetalo - rekao je nakon utakmice za Kurir.

- Hvala im na tome. Svaki put sam bio srdačno dočekan u Beogradu. Ne može se uvijek pobjeđivati, atmosfera je jednostavno bila takva. Svi igrači imaju želju igrati dobro u ovoj atmosferi, samo su neki igrači malo jače pogođeni - komentirao je Kukoč za Sportklub.