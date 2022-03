Mario Hezonja odlučio je ne pratiti primjer mnogih stranih košarkaša u ruskim klubovima ostavši u Uniksu iz Kazanja koji je izbačen iz svih europskih natjecanja uslijed ruske invazije na Ukrajinu pa će tako najmanje do kraja sezone igrati samo VTB ligu (oslabljena istupanjem estonskog Kaleva i poljske Zielone Gore) i Ruski kup.

Proteklih dana, srpski mediji pisali su o potencijalnom dolasku hrvatskog reprezentativca u redove Partizana, no Hezonja je ipak odlučio ostati u Unicsu u kojem ima plaću kakvu mu 'crno-beli' vjerojatno ne bi mogli osigurati.

Navijači 'crno-belih' potajno su se nadali da će Hezonja zaigrati u Štark Areni budući da i dalje pamte njegove riječi nakon U17 Svjetskog prvenstva, kada su mladi Hrvati osvojili zlato i našli se na radaru svjetskih skauta, ponajviše Hezonja i Dario Šarić.

- Čitao sam da me Dule Vujošević želi, ali i Barcelona, klubovi iz Grčke, Turske. Partizan mi je najdraži od svih tih klubova, čak i od Cibone. Takve navijače nema nitko. Kad dođu, daješ 300 posto, a zna se da su najbolji na Balkanu i šire u radu s igračima. Bio bi to dobar potez za mene. Vjerojatno bi mi zamjerili (Hrvati, op.a.), ali to me zaista ne zanima. Tu nas svi otpisuju, misle da znaju sve, a ne znaju ništa. Svi smo mi isti, ljudi od krvi i mesa. Ne znam ni jednog Srbina koji je divljak, svi su odlični ljudi.

Zanimljivo, Hezonja je jedan od tri stranca koji su ostali u ruskom klubu, ostao je i Perasović. Potvrdio je to klub iz Kazanja u službenom priopćenju.

- Trenutno se trenažni proces odvija potpuno normalno. Momčad nastavlja s pripremama za prvenstvene utakmice pod vodstvom stručnog stožera na čelu s Velimirom Perasovićem. Pored ruskih košarkaša u momčadi ostaju Hezonja, Jekiri i Mayo. Ostatak inozemnih igrača je napustio klub, a prvoj momčadi priključit će se najbolji iz mlade ekipe.