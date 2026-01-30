Navijači: 'Pobijedili smo sami sebe'. 'Zašto golmani nisu došli na utakmicu?'. 'Nudili su se...'

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Njemačke 31-28 u polufinalu Europskog prvenstva i ostala bez borbe za zlato. Navijači su ponosni na našu reprezentaciju, evo reakcija.

Herning: Velika i atraktivna Fan zona puna je danskih navijača

"Sad imamo najveći vratarski potencijal, ali ovo prvenstvo nisu na razini...Svi znamo koliko mogu..."

"Mandić nije na razini.. A Dino na tribinama.... Šteta"

"Sami smo sebe pobijedili"

"Nije večeras išlo. Wolf je obranio vise nego Kuzma i to je odlučilo ovo polufinale"

"Svaka čast momcima, ali 50 minuta bez golmana i 50 min bez isključenja i bez agresivne obrane ne možeš dobit i puno slabiju ekipu od ove Njemačke"

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Zašto golmani nisu danas došli na utakmicu?"

"Da smo imali golmana, mi bismo pobijedili"

"Nijemci su se nudili..."

"S ovoliko promašenih zicera i nedostatka impulsa od golmana ne može se u finale Europskog prvenstva", neki su od komentara hrvatskih navijača.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska će za brončanu medalju igrati protiv Danske ili Islanda, a ta se utakmica igra u nedjelju od 15.15.