Navijači: 'Pobijedili smo sami sebe'. 'Zašto golmani nisu došli na utakmicu?'. 'Nudili su se...'
Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Njemačke 31-28 u polufinalu Europskog prvenstva i ostala bez borbe za zlato. Navijači su ponosni na našu reprezentaciju, evo reakcija.
"Sad imamo najveći vratarski potencijal, ali ovo prvenstvo nisu na razini...Svi znamo koliko mogu..."
"Mandić nije na razini.. A Dino na tribinama.... Šteta"
"Sami smo sebe pobijedili"
"Nije večeras išlo. Wolf je obranio vise nego Kuzma i to je odlučilo ovo polufinale"
"Svaka čast momcima, ali 50 minuta bez golmana i 50 min bez isključenja i bez agresivne obrane ne možeš dobit i puno slabiju ekipu od ove Njemačke"
"Zašto golmani nisu danas došli na utakmicu?"
"Da smo imali golmana, mi bismo pobijedili"
"Nijemci su se nudili..."
"S ovoliko promašenih zicera i nedostatka impulsa od golmana ne može se u finale Europskog prvenstva", neki su od komentara hrvatskih navijača.
Hrvatska će za brončanu medalju igrati protiv Danske ili Islanda, a ta se utakmica igra u nedjelju od 15.15.
