Ronaldo se oglasio, vraća se u reprezentaciju: 'Izbornik nije održao riječ, to je čista istina'

Cristiano Ronaldo ipak će ponovno obući dres portugalske reprezentacije. Jedan od najboljih nogometaša svih vremena oglasio se opširnim priopćenjem nakon burnih događaja tijekom posljednjeg okupljanja Portugala. Ronaldo je prije nekoliko dana napustio reprezentativni kamp nakon sukoba s izbornikom Jorgeom Jesusom, a sada je otkrio svoju stranu priče i potvrdio da ostaje na raspolaganju reprezentaciji.

Njegovo nezadovoljstvo kulminiralo je nakon utakmice protiv Norveške. Jesus ga nije uveo u igru, iako ga je tijekom drugog poluvremena poslao na zagrijavanje. Ronaldo je tada napustio kamp i poručio kako će "u pravo vrijeme reći istinu svim Portugalcima".

U velikom priopćenju osvrnuo se na događaje koji su se u portugalskoj reprezentaciji odvijali od završetka Svjetskog prvenstva te iznio svoju verziju svega što je prethodilo odlasku iz reprezentativnog kampa. Unatoč svemu, Ronaldo je donio odluku nastaviti reprezentativnu karijeru.

"Kao što sam obećao, odlučio sam osobno i izravno ispričati okolnosti koje su obilježile posljednje okupljanje portugalske reprezentacije.

Na kraju SP-a, već tijekom povratnog leta iz Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik Saveza zamolio me i inzistirao da još jednom razmislim o odluci da odem jer je Portugalski nogometni savez želio da nastavim. Odmah nakon toga zatražio je moje mišljenje o sadašnjem izborniku, o kojem je razmišljao uz još neka imena koja mi nije otkrio.

Odgovorio sam predsjedniku Saveza da bi, prema mom mišljenju, to bio pravi izbor. Zato sam na dan predstavljanja sadašnjeg izbornika bio iskreno sretan zbog odluke. Bio je to pravi izbor, što rezultati i potvrđuju.

Izbornik mi je toga dana rekao da računa na mene i da je moja prisutnost ključna za njegov projekt. Odmah mi je predstavio plan mojih nastupa. Rekao mi je da ću igrati prvu i posljednju utakmicu te da će, zbog upravljanja fizičkim opterećenjem, u svakoj utakmici raditi tri do četiri promjene.

Tada mi je predložio mogućnost da s reprezentacijom ne putujem u Norvešku i Dansku. Predložio mi je da odigram prvu utakmicu i ostanem u Portugalu, a zatim se ponovno priključim momčadi prije utakmice na Dragãu.

Odmah sam odbio taj prijedlog. Činilo mi se očitim da ga ne mogu prihvatiti. To što ne bih igrao utakmice u inozemstvu ne znači da bih trebao prestati biti kapetan naše momčadi. Takva privilegija da ostanem u Portugalu ne bi bila dobar primjer.

Igrao sam utakmicu na Alvaladeu i, iako sam zamijenjen, nisam zbog toga radio nikakav problem. Osobno sam predao kapetansku traku Bruni Fernandesu, ni ne sluteći da bih možda mogao raditi svoje posljednje korake kao igrač i kapetan reprezentacije.

Za vrijeme ručka na dan utakmice u Norveškoj jedan od izbornikovih pomoćnika prišao je stolu za kojim je momčad ručala i rekao mi da izbornik želi razgovarati sa mnom. Na moje potpuno iznenađenje, izbornik me pitao osjećam li se dovoljno dobro da odigram 30 minuta.

Taj zahtjev nije bio dio mog plana fizičkog oporavka i treninga – jer sam trebao igrati tek četvrtog na Dragãu – ali, naravno, rekao sam da mogu. Odgovorio mi je da onda budem spreman jer ću igrati 30 minuta.

Ostatak svi znaju. Zagrijavao sam se od poluvremena, gledao kako minute prolaze i nisam dobio poziv da uđem. Izbornik nije održao riječ.

Nakon utakmice samo sam želio da sve završi pobjedom i da ostanem sam. Nisam otišao pozdraviti navijače. To je pogreška za koju sam isključivo ja odgovoran i koja se nije smjela dogoditi. Ispričavam se Portugalcima koji su nas ondje snažno podržavali, ispričavam se navijačima i ispričavam se svima koji nisu Portugalci, ali su možda došli ondje kako bi mene vidjeli, a koje sam možda razočarao.

Složili smo se da postoji samo jedan način da zaključimo ovaj 'slučaj': da izbornik na konferenciji za medije ponovi ono što mi je upravo rekao privatno, u prisutnosti Simãa Coutinha.

Dogovor je bio jednostavan: izbornik će konferenciju za medije započeti ovom temom kako bismo zaključili cijelu stvar iznošenjem istine. Reći će da ja nikada nisam tražio nikakvu minutažu, da je upravo izbornik, i nitko drugi, predložio plan za mene tijekom ovog okupljanja te da je bila pogreška poslati me na zagrijavanje, a zatim me ne uvesti u igru. I da, kada bi se situacija ponovila, to više ne bi učinio.

Konferencija za medije bila je onakva kakvu svi znaju. Njegov nastup nije imao nikakve veze s našim sastankom. Čuo sam izraze i agresivnost za koje smatram da ih nisam zaslužio, stav 'ja hoću, ja mogu i ja odlučujem', kakav prema meni nikada nije pokazao, ni približno, u privatnom razgovoru dan ranije.

Dakle, ni u jednoj od tih bilješki nije pisalo da mi se izbornik treba čak ni ispričati. Bio je to drugi put da nije održao riječ koju mi je dao.

Odlučio sam napustiti okupljanje ne čekajući još jedno kršenje dane riječi. Za mene je istina još uvijek najvažnija stvar u odnosima među ljudima. Koliko god boljelo, želim da mi kažu istinu.

Nikada se, ni u jednom trenutku tijekom gotovo 25 godina karijere, nisam miješao u bilo koju tehničku ili taktičku odluku bilo kojeg trenera ili izbornika. Bolje ili lošije prihvaćam ono što se od mene traži. Poštujem odluke. Ali kada netko prema meni ne održi riječ, osjećam da moje mjesto više nije ondje.

Dugujem ispriku i svojim suigračima iz reprezentacije zato što sam napustio okupljanje. Unatoč potpunom gubitku povjerenja u izbornikovu riječ, što mogu potvrditi oni koji su prisustvovali tim razgovorima, nisam to smio učiniti. Odgovornost je isključivo moja.

Posljedice mog postupka treba procijeniti i kazniti Portugalski nogometni savez. Smatram da pri kažnjavanju ne bi trebalo biti olakotnih okolnosti. Nisam bilo koji igrač, ja sam kapetan momčadi i to je otegotna okolnost. Ali kada razmišljam o reprezentaciji, ono o čemu zapravo razmišljam jest natjecanje.

Zato, ako budem fizički spreman, ako budem igrao za svoj klub i, nadam se, zabijao golove, nakon što odradim suspenziju koja mi bude izrečena, bit ću na raspolaganju, kao što sam uvijek bio do danas, kako bih se natjecao i pobjeđivao za našu reprezentaciju.

Vjerujte mi, ovo je najčišća istina."

