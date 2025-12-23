Obavijesti

GLASALI U ANKETI MARCE

Navijači Reala gotovo unisoni: Viniciusa Juniora treba prodati!

Piše Petar Božičević,
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Što se tiče šansi Reala u nastavku sezone, čak 68 posto ispitanika vjeruje da "los blancosi" neće osvojiti ni La Ligu ni Ligu prvaka, dok u naslov u prvenstvu vjeruje 20 posto glasača, a u obje titule svega 12 posto

Kada je Vinícius Júnior u sezoni 2023./24. vukao Real Madrid do osvajanja Lige prvaka, La Lige i Superkupa, većina nogometnog svijeta smatrala je da će dobiti Zlatnu loptu. Ipak, u kontroverznom izboru slavio je Rodri, a danas su za Realovog Brazilca stvari drastično drugačije. 

U nizu je od 14 utakmica bez gola za "kraljevski klub", ne može se dogovoriti s klubom oko uvjeta novog ugovora, a navijači Reala mu zvižde. Marca je tim povodom provela veliku anketu, a Viníciusu se rezultati zasigurno ne sviđaju. 

Naime, čak 86 posto ispitanika glasalo je da Real treba prodati Viníciusa! Smatraju da je situacija nepopravljiva i da bi najbolje rješenje bila prodaja. Po sedam posto ih smatra da mu treba pružiti podršku, a isto toliko da je riječ samo o padu forme. 

Zanimljivo, 61 posto glasača krivi igrače za situaciju u Realu, 23 posto krivi upravu kluba, a samo 16 posto trenera Xabija Alonsa. Španjolci trener ima podršku čak 76 posto navijača koji su glasali, a 14 posto ih želi da ga se odmah smijeni, dok njih 10 posto smatra da treba pričekati do Superkupa. 

LaLiga - Real Madrid v Sevilla
Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

Što se tiče šansi Reala u nastavku sezone, čak 68 posto ispitanika vjeruje da "los blancosi" neće osvojiti ni La Ligu ni Ligu prvaka, dok u naslov u prvenstvu vjeruje 20 posto glasača, a u obje titule svega 12 posto. 

