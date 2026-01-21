Navijači: 'Realnost hrvatskog rukometa, mi smo druga liga'; 'Ajmo dečki, možete puno bolje'

S drugog mjesta u skupini idemo u drugi krug Europskog prvenstva. Domaćin je večeras bio bolji, a mi dižemo glave i kao jedno srce, jedna ekipa i jedina Hrvatska krećemo dalje u glavnu fazu Eura, objavili su iz Hrvatskog rukometnog saveza nakon bolnog i visokog poraza 32-24 od Šveđana u Malmöu.

Iako je bilo jasno da pobjeda nije imperativ u ovoj utakmici, tako visok poraz ipak je razočarao i mnoge navijače koji su ostavili komentar na službenoj stranici saveza na Facebooku. Ovo su neki od njih:

Sritno dalje,ovo zaboravite ali pogledajte

Bolje kuci ma remont

Neka se kladionice sa sucima unaprijed dogovore tko će biti prvak, a ostali ne trebaju ni igrati. Onaj tko je određen za prvaka, neka se samo pojavi u državi gdje se igra prvenstvo i uzme pehar', rekao je Ivano Balić ..Podrska dalje ...Idemo Hrvatska

Nazalost realnost hr rukometa..prva ozbiljna tekma i vidi se sve..ako nemozemo sa njima gdje cemo mi na njemacku francusku dansku spanjolsku portugal

Ajmo decki....Mozete vi puno bolje. Vjerujem u vas.....

Ok nije poraz problem nego nismo složni u gužvi i puno loptu gubimo bezveze

Realnost hr.rukometa...trenutno smo mi 2 liga svjetskog rukometa i to trebamo prihvatiti...teško ćemo mi do medalje u idućih 10 godina...tako laganini i bez normabela,

Prespavati i odmoriti

Jb… domacini su

Idemo dalje...uz vas smo decki bez obzira na rezultat.uvijek uz Hrvatsku

Pavlovica poslati doma prvim avionom, a Lucina na tribinu!

Isto pitanje za nase golmane… “Kaj je ovo, frende?

Trener drži 4 igrača koja nisu ni za što,Šimić ,Mamić,Mandić i Klarica .

Ovo je naša realnost, ovo je vjerojatno najbolje što imamo! Od Duvnjaka nismo izbacili igrača svjetske klase, ali čemu čuđenje u ligi imamo jedan klub i jednog gazdu! Mislim da je vrijeme za promjene ne na klupi nego u samom savezu!!!

Spor protok lopte, krila nam ne igraju,napad bez ideje, obrana jalova sve u svemu loše.

Cestitke na porazu i prolazu u drugi krug

Sramota,zalaganje nula,totalno ispali iz svega. Zalaganje bedaj boze. Za ovu drzavu se bori mali jace.

Znali smo da Cindric ne igra obranu ali kad je prestao igrati u napadu?

Obrana 5-1 velika greska, napad los nema poteze nista. Tako se brzo ide Kuci

Hrvatskoj slijede još barem četiri utakmice na prvenstvu protiv Islanda (petak), Švicarske (nedjelja), Slovenije (utorak) i Mađarske (srijeda).