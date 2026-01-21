Obavijesti

REAKCIJE NA PORAZ

Navijači: 'Realnost hrvatskog rukometa, mi smo druga liga'; 'Ajmo dečki, možete puno bolje'

Piše Josip Tolić,
Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska u drugi krug Eura s porazom od Šveđana 32-24! Navijači razočarani, ali podrška ne jenjava. Pred nama su još četiri utakmice, idemo dalje

S drugog mjesta u skupini idemo u drugi krug Europskog prvenstva. Domaćin je večeras bio bolji, a mi dižemo glave i kao jedno srce, jedna ekipa i jedina Hrvatska krećemo dalje u glavnu fazu Eura, objavili su iz Hrvatskog rukometnog saveza nakon bolnog i visokog poraza 32-24 od Šveđana u Malmöu.

Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu 01:03
Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu | Video: 24sata/pixsell

Iako je bilo jasno da pobjeda nije imperativ u ovoj utakmici, tako visok poraz ipak je razočarao i mnoge navijače koji su ostavili komentar na službenoj stranici saveza na Facebooku. Ovo su neki od njih:

  • Sritno dalje,ovo zaboravite ali pogledajte 
  • Bolje kuci ma remont
  • Neka se kladionice sa sucima unaprijed dogovore tko će biti prvak, a ostali ne trebaju ni igrati. Onaj tko je određen za prvaka, neka se samo pojavi u državi gdje se igra prvenstvo i uzme pehar', rekao je Ivano Balić ..Podrska dalje ...Idemo Hrvatska
  • Nazalost realnost hr rukometa..prva ozbiljna tekma i vidi se sve..ako nemozemo sa njima gdje cemo mi na njemacku francusku dansku spanjolsku portugal
  • Ajmo decki....Mozete vi puno bolje. Vjerujem u vas.....
  • Ok nije poraz problem nego nismo složni u gužvi i puno loptu gubimo bezveze
  • Realnost hr.rukometa...trenutno smo mi 2 liga svjetskog rukometa i to trebamo prihvatiti...teško ćemo mi do medalje u idućih 10 godina...tako laganini i bez normabela,
  • Prespavati i odmoriti
  • Jb… domacini su
  • Idemo dalje...uz vas smo decki bez obzira na rezultat.uvijek uz Hrvatsku
  • Pavlovica poslati doma prvim avionom, a Lucina na tribinu!
  • Isto pitanje za nase golmane… “Kaj je ovo, frende?
  • Trener drži 4 igrača koja nisu ni za što,Šimić ,Mamić,Mandić i Klarica .
  • Ovo je naša realnost, ovo je vjerojatno najbolje što imamo! Od Duvnjaka nismo izbacili igrača svjetske klase, ali čemu čuđenje u ligi imamo jedan klub i jednog gazdu! Mislim da je vrijeme za promjene ne na klupi nego u samom savezu!!!
  • Spor protok lopte, krila nam ne igraju,napad bez ideje, obrana jalova sve u svemu loše.
  • Cestitke na porazu i prolazu u drugi krug
  • Sramota,zalaganje nula,totalno ispali iz svega. Zalaganje bedaj boze. Za ovu drzavu se bori mali jace.
  • Znali smo da Cindric ne igra obranu ali kad je prestao igrati u napadu?
  • Obrana 5-1 velika greska, napad los nema poteze nista. Tako se brzo ide Kuci 

Hrvatskoj slijede još barem četiri utakmice na prvenstvu protiv Islanda (petak), Švicarske (nedjelja), Slovenije (utorak) i Mađarske (srijeda).

