Hrvatska u drugi krug Eura s porazom od Šveđana 32-24! Navijači razočarani, ali podrška ne jenjava. Pred nama su još četiri utakmice, idemo dalje
REAKCIJE NA PORAZ
Navijači: 'Realnost hrvatskog rukometa, mi smo druga liga'; 'Ajmo dečki, možete puno bolje'
S drugog mjesta u skupini idemo u drugi krug Europskog prvenstva. Domaćin je večeras bio bolji, a mi dižemo glave i kao jedno srce, jedna ekipa i jedina Hrvatska krećemo dalje u glavnu fazu Eura, objavili su iz Hrvatskog rukometnog saveza nakon bolnog i visokog poraza 32-24 od Šveđana u Malmöu.
Iako je bilo jasno da pobjeda nije imperativ u ovoj utakmici, tako visok poraz ipak je razočarao i mnoge navijače koji su ostavili komentar na službenoj stranici saveza na Facebooku. Ovo su neki od njih:
- Sritno dalje,ovo zaboravite ali pogledajte
- Bolje kuci ma remont
- Neka se kladionice sa sucima unaprijed dogovore tko će biti prvak, a ostali ne trebaju ni igrati. Onaj tko je određen za prvaka, neka se samo pojavi u državi gdje se igra prvenstvo i uzme pehar', rekao je Ivano Balić ..Podrska dalje ...Idemo Hrvatska
- Nazalost realnost hr rukometa..prva ozbiljna tekma i vidi se sve..ako nemozemo sa njima gdje cemo mi na njemacku francusku dansku spanjolsku portugal
- Ajmo decki....Mozete vi puno bolje. Vjerujem u vas.....
- Ok nije poraz problem nego nismo složni u gužvi i puno loptu gubimo bezveze
- Realnost hr.rukometa...trenutno smo mi 2 liga svjetskog rukometa i to trebamo prihvatiti...teško ćemo mi do medalje u idućih 10 godina...tako laganini i bez normabela,
- Prespavati i odmoriti
- Jb… domacini su
- Idemo dalje...uz vas smo decki bez obzira na rezultat.uvijek uz Hrvatsku
- Pavlovica poslati doma prvim avionom, a Lucina na tribinu!
- Isto pitanje za nase golmane… “Kaj je ovo, frende?
- Trener drži 4 igrača koja nisu ni za što,Šimić ,Mamić,Mandić i Klarica .
- Ovo je naša realnost, ovo je vjerojatno najbolje što imamo! Od Duvnjaka nismo izbacili igrača svjetske klase, ali čemu čuđenje u ligi imamo jedan klub i jednog gazdu! Mislim da je vrijeme za promjene ne na klupi nego u samom savezu!!!
- Spor protok lopte, krila nam ne igraju,napad bez ideje, obrana jalova sve u svemu loše.
- Cestitke na porazu i prolazu u drugi krug
- Sramota,zalaganje nula,totalno ispali iz svega. Zalaganje bedaj boze. Za ovu drzavu se bori mali jace.
- Znali smo da Cindric ne igra obranu ali kad je prestao igrati u napadu?
- Obrana 5-1 velika greska, napad los nema poteze nista. Tako se brzo ide Kuci
Hrvatskoj slijede još barem četiri utakmice na prvenstvu protiv Islanda (petak), Švicarske (nedjelja), Slovenije (utorak) i Mađarske (srijeda).
