Navijači Rijeke iskaljuju bijes na društvenim mrežama: Victore, oprosti im jer nisu znali što čine

Slaven Belupo je u Koprivnici pobijedio 4-1 Rijeku u sklopu 9. kola HNL-a. Gosti su poveli preko Dantasa u sedmoj minuti susreta, a izjednačio je u 35. Mersinaj. Domaćin je poveo u 52. preko Banovca, a treći i četvrti gol dao je Nestorovski za konačni rezultat. Nezadovoljstvo navijači Rijeke nisu krili u komentarima na društvenim mrežama.

- Tri tjedna čekanja za ovakvu rapsodiju, vrijedilo je. Hvala svima.

- Sanchez nije bio dobar?

- Sancheza od blata možemo raditi, Victore oprosti im jer nisu znali što čine.

- Nestorovski od 36 godina ima više snage od cijele momčadi Rijeke. O igri se nema što reći jer je nema (bravo treneru), kao ni novog ugovora za Fruka; dakle, ide još jedan igrač besplatno iz kluba.

- Očekivati poraz od Rudeša, pa otkaz, ili...?

- Svi neka kući idu pješke uključujući i Keka...

- Bit ce toga još do polusezone, treba se riješiti popriličnog broja igrača, što zbog voljnog momenta koji je stalno ravan nuli, što zbog očajničkog nedostatka kvalitete. Uz to još i Fruk na klupi, baš imamo luksuz i komoditet trenirat strogoću na jedinom igraču koji nešto vrijedi. Svaka čast dečkima, ali jednostavno niste za Rijeku. A o managerskim sposobnostima Raić-Sudara i Čuline za dovodit škart i otpatke, može se napisat enciklopedija.

- Obrana = Ementaler.