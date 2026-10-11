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NAKON PORAZA OD SLAVENA

Navijači Rijeke iskaljuju bijes na društvenim mrežama: Victore, oprosti im jer nisu znali što čine

Piše Ivan Kužela,
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Navijači Rijeke iskaljuju bijes na društvenim mrežama: Victore, oprosti im jer nisu znali što čine
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Slaven Belupo razbio Rijeku 4-1 u Koprivnici i izazvao bijes navijača gostiju. Pojedini su ostavili sarkastične komentare, a neki zazivaju povratak Sancheza

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Slaven Belupo je u Koprivnici pobijedio 4-1 Rijeku u sklopu 9. kola HNL-a. Gosti su poveli preko Dantasa u sedmoj minuti susreta, a izjednačio je u 35. Mersinaj. Domaćin je poveo u 52. preko Banovca, a treći i četvrti gol dao je Nestorovski za konačni rezultat. Nezadovoljstvo navijači Rijeke nisu krili u komentarima na društvenim mrežama.

- Tri tjedna čekanja za ovakvu rapsodiju, vrijedilo je. Hvala svima.

- Sanchez nije bio dobar?

- Sancheza od blata možemo raditi, Victore oprosti im jer nisu znali što čine.

- Nestorovski od 36 godina ima više snage od cijele momčadi Rijeke. O igri se nema što reći jer je nema (bravo treneru), kao ni novog ugovora za Fruka; dakle, ide još jedan igrač besplatno iz kluba.

- Očekivati poraz od Rudeša, pa otkaz, ili...?

- Svi neka kući idu pješke uključujući i Keka...

- Bit ce toga još do polusezone, treba se riješiti popriličnog broja igrača, što zbog voljnog momenta koji je stalno ravan nuli, što zbog očajničkog nedostatka kvalitete. Uz to još i Fruk na klupi, baš imamo luksuz i komoditet trenirat strogoću na jedinom igraču koji nešto vrijedi. Svaka čast dečkima, ali jednostavno niste za Rijeku. A o managerskim sposobnostima Raić-Sudara i Čuline za dovodit škart i otpatke, može se napisat enciklopedija.

- Obrana = Ementaler.

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