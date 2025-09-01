Navijači Rijeke su se ispod objave o smjeni Đalovića zahvalili treneru na uspjehu, a neki i smatraju da je ovo pogrešna odluka i da se dalje trebalo nastaviti pod njegovim vodstvom
OPROŠTAJ OD TRENERA
Navijači Rijeke nakon smjene Đalovića: 'Nikad nas nije izdao', 'Zauvijek ćeš biti jedan od nas'
Radomir Đalović više nije trener momčadi s Kvarnera, objavila je to Rijeka na svojim stranicama. Đalović je s Rijekom osvojio duplu krunu prošle sezone, a u 54 utakmice je ostvario 23 pobjede. Navijači Rijeke su se na društvenim mrežama komentirali smjenu trenera.
Ovo su neki od komentara:
- "Baš mi je žao...Hvala ti Đale, puno si dao i napravio za Rijeku jao grad. Nadam se da ćeš se jednog dana vratiti i ponovo vodit momke. Do neke druge prilike legendo!"
- "Mislim da niste u redu i da ste mu trebali pustiti da odradi cijelu sezonu. Onom panju Rožmanu ste puštali da doslovno sjedi na klupi nakon puno gorih rezultata. Možda da ste doveli adekvatnu zamjenu za Selahija i koje pravo pojačanje bi i rezultati bili bolji"
- "Jednostavno više nije išlo. Sretno Đale i hvala ti na svemu, od igračkih do trenerskih uspjeha. No bez obzira na sve trebalo bi ga zadržati u klubu na nekoj funkciji"
- "Hvala I sretno u nastavku karijere, unatoč svemu ostaje legenda Rijeke"
- "Čovjek koji je radio sa srcem i dušom. Nije ispalo kako treba, ali mislim da ću samo njega i Keka pamtiti po srčanosti"
- "Tužna i surova sudbina, do neki dan heroj a sada pakuje kofere! Iako mi nisi osobito drag bio. Pokazao si da vrijediš"
- "Kad su nas svi izdali ti si uvijek bio tu.Hvala ti još jednom legendo naša i sretno"
- "Surovo, ružno, bespotrebno od strane kluba kojeg NIKAD NIJE IZDAO. Može doći i Ancelotti ili Mourinho,dok se ova ekipa ne uigra i postane klapa ništa od svega...dakle morao je ostati"
- "Hvala institucijo naša. Tvoje čojstvo nema cijenu"
- "Bit ćeš uvijek jedan od nas!"
Đalovića će na klupi Rijeke zamijeniti španjolski trener Victor Sanchez koji je donedavno vodio ljubljansku Olimpiju.
