Navijači Rijeke nakon smjene Đalovića: 'Nikad nas nije izdao', 'Zauvijek ćeš biti jedan od nas'

Radomir Đalović više nije trener momčadi s Kvarnera, objavila je to Rijeka na svojim stranicama. Đalović je s Rijekom osvojio duplu krunu prošle sezone, a u 54 utakmice je ostvario 23 pobjede. Navijači Rijeke su se na društvenim mrežama komentirali smjenu trenera.

Ovo su neki od komentara:

"Baš mi je žao...Hvala ti Đale, puno si dao i napravio za Rijeku jao grad. Nadam se da ćeš se jednog dana vratiti i ponovo vodit momke. Do neke druge prilike legendo!"

"Mislim da niste u redu i da ste mu trebali pustiti da odradi cijelu sezonu. Onom panju Rožmanu ste puštali da doslovno sjedi na klupi nakon puno gorih rezultata. Možda da ste doveli adekvatnu zamjenu za Selahija i koje pravo pojačanje bi i rezultati bili bolji"

"Jednostavno više nije išlo. Sretno Đale i hvala ti na svemu, od igračkih do trenerskih uspjeha. No bez obzira na sve trebalo bi ga zadržati u klubu na nekoj funkciji"

"Hvala I sretno u nastavku karijere, unatoč svemu ostaje legenda Rijeke"

"Čovjek koji je radio sa srcem i dušom. Nije ispalo kako treba, ali mislim da ću samo njega i Keka pamtiti po srčanosti"

"Tužna i surova sudbina, do neki dan heroj a sada pakuje kofere! Iako mi nisi osobito drag bio. Pokazao si da vrijediš"

"Kad su nas svi izdali ti si uvijek bio tu.Hvala ti još jednom legendo naša i sretno"

"Surovo, ružno, bespotrebno od strane kluba kojeg NIKAD NIJE IZDAO. Može doći i Ancelotti ili Mourinho,dok se ova ekipa ne uigra i postane klapa ništa od svega...dakle morao je ostati"

"Hvala institucijo naša. Tvoje čojstvo nema cijenu"

"Bit ćeš uvijek jedan od nas!"

Đalovića će na klupi Rijeke zamijeniti španjolski trener Victor Sanchez koji je donedavno vodio ljubljansku Olimpiju.