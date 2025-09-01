Seks skandal u sjeni Đalovićeve smjene: Treba doći na Rijekinu klupu, ucjenjivali ga 'filmićem'?

Nakon smjene Radomira Đalovića, klupu Rijeke trebao bi preuzeti Victor Sanchez del Amo, čovjek čiju je trenersku karijeru prije samo nekoliko godina gotovo uništio seks-skandal koji je potresao Španjolsku. Zbog eksplicitne privatne videosnimke koja je procurila u javnost, tvrdnji o iznudi i ucjeni, dobio je otkaz u Málagi i na tri godine nestao s trenerske scene.

Ipak, bivši igrač Real Madrida i arhitekt povijesnog uspjeha Deportiva vratio se iz pepela. Sanchez na Rujevicu stiže kao svježi prvak Slovenije s Olimpijom, klubom s kojim je prije nepunih godinu dana nanio Rijeci jedan od najtežih europskih poraza u povijesti. Njegov dolazak nije samo promjena na klupi, već i najava nove ere pod vodstvom trenera s pedigreom pobjednika, ali i s ogromnim teretom kontroverzi.

Banjaluka: Borac i Olimpija igraju prvu utakmicu playoffa Konferencijske lige | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Blještava igračka karijera: Realov trofejni "La Séptima" i povijesni "Super Depor"

Victor Sanchez (rođen 23. veljače 1976. u Madridu) produkt je slavne omladinske škole Real Madrida. Za prvu momčad debitirao je u svibnju 1996., a već u idućoj sezoni postao je jedan od ključnih igrača u sustavu Fabija Capella. Kao standardno desno krilo, odigrao je 41 utakmicu i bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje naslova prvaka La Lige 1997. Vrhunac njegovog boravka u Madridu stigao je u sezoni 1997/98., kada je pod vodstvom Juppa Heynckesa osvojena "La Séptima", sedmi naslov prvaka Europe. Sanchez je u toj kampanji upisao sedam nastupa i dao svoj doprinos povijesnom uspjehu "kraljevskog kluba".

Ipak, najbolje dane karijere proveo je u Deportivu iz La Coruñe, gdje je stigao 1999. nakon sjajne sezone u Racing de Santanderu. U dresu galicijskog kluba postao je dio legendarne generacije poznate kao "Super Depor". Odmah u prvoj sezoni (1999/00.) senzacionalno su osvojili jedini naslov prvaka Španjolske u klupskoj povijesti, a Sanchez je propustio samo jednu prvenstvenu utakmicu. S Deportivom je osvojio i Kup kralja 2002., pobjedom nad Real Madridom na Santiago Bernabéuu na stotu obljetnicu madridskog kluba, te dva španjolska Superkupa. Poznat po izvanrednoj sposobnosti centaršuta, bio je kreator igre momčadi koja je redovito igrala zapaženu ulogu i u Ligi prvaka, stigavši do polufinala 2004. godine. Karijeru je, nakon epizoda u Panathinaikosu i Elcheu, završio s 32 godine zbog problema s ozljedama, upisavši pritom i osam nastupa za španjolsku reprezentaciju.

Turbulentan trenerski put: od otkaza do skandala

Nakon igračke karijere, Sanchez se posvetio trenerskom poslu. Zanat je pekao kao pomoćnik u Getafeu, Sevilli i Olympiacosu, a prvi samostalni angažman dobio je 2015. godine, simbolično, u svom Deportivu. Iako je uspio osigurati opstanak u La Ligi, smijenjen je na kraju sezone zbog loših rezultata u završnici, uključujući i katastrofalan poraz od Barcelone 0:8.

Njegov trenerski put obilježili su kratki i često neuspješni mandati. U Olympiacosu je 2016. dobio otkaz nakon samo dva mjeseca, zbog ispadanja u kvalifikacijama za Ligu prvaka od izraelskog Hapoel Be'er Sheve. Slična sudbina zadesila ga je i u Real Betisu te kasnije u Cartageni, gdje je smijenjen nakon samo sedam utakmica.

Ljubljana: Povijesni debakl Rijeke, Olimpija slavila 5:0 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kontroverza koja je potresla Španjolsku

Najmračnije razdoblje njegove karijere dogodilo se u siječnju 2020. dok je vodio Málagu. U javnost je procurila eksplicitna privatna videosnimka na kojoj se Sanchez samozadovoljavao. Tvrdio je da je žrtva iznude i ucjene, no klub ga je prvo suspendirao, a zatim i otpustio "iz disciplinskih razloga". Skandal je dobio i sudski epilog; španjolska policija uhitila je šest osoba povezanih s curenjem snimke i iznudom, a Sanchez je tužio klub zbog nezakonitog otkaza. Ovaj incident bacio je veliku mrlju na njegovu karijeru i udaljio ga s trenerske scene na tri godine.

Slovenska renesansa i dolazak na Rujevicu

Nakon duge pauze, priliku za iskupljenje dobio je u lipnju 2024. kada je preuzeo ljubljansku Olimpiju. U Sloveniji je doživio trenersku renesansu. Sa "zmajčekima" je dominantno osvojio naslov prvaka, prvi trenerski trofej, te ostvario zapažen europski rezultat, prezimivši u Konferencijskoj ligi.

Ironično, upravo je na europskom putu s Olimpijom demonstrirao svoju taktičku moć protiv, izgledno je, budućeg kluba. U doigravanju za Konferencijsku ligu, njegova je momčad deklasirala Rijeku ukupnim rezultatom 5-0 na Rujevici, nanijevši joj jedan od najtežih domaćih poraza u Europi. Taj je susret bio najbolja preporuka za klupu kluba kojeg je tako uvjerljivo nadigrao.

Victor Sanchez del Amo trebao bi doći na Rujevicu kao trener s pedigreom pobjednika iz igračkih dana, ali i s teretom turbulentne trenerske prošlosti. Njegov mandat u Rijeci bit će prilika da dokaže kako je slovenski uspjeh bio početak novog, stabilnijeg poglavlja, a ne samo bljesak u karijeri punoj uspona i padova.