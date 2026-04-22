Sport

OŠTRE KRITIKE ZA MOMČAD

Navijači Rijeke: 'Nemate pojma, sramota od igre'. 'Pavić jedini dobar'. 'Nije trener kriv za ovo'

Varaždin: NK Varaždin i HNK Rijeka sastali se u 31. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

VARAŽDIN - RIJEKA 1-0 "Kad igrač promaši gol s tri metra, sve je jasno. Sigurno je Sanchez kriv za ovo...možeš mislit", jedan je od komentara na društvenim mrežama

Varaždin je pobijedio Rijeku 1-0 u 31. kolu HNL-a i odvojio se na trećem mjestu na pet bodova više od Riječana. Navijači kluba s Kvarnera nisu zadovoljni prezentacijama momčadi u posljednje vrijeme, evo reakcija s društvenih mreža. 

"Dokle ćete Zlomislića više držati na golu? Pa nećete ga prodati da se na trepavice postavite. Pa tko bi ga platio? Ruke ne ispruži da odnese loptu... tragedija. Podrška momčadi, ali maknuti golmana sa gola"

"Mali Pavić jedini dobro odigrao" 

"Ja bih u životu bio Zlomislić. Čovjek je uspio bit državni uhljeb u profesionalnom sportu - nitko nije siguran kako je tu dospio, a još manje kako je ostao i čemu on točno služi"

"Kad je nama zadnji put bio neki napadač u top 3 strijelca? Uvijek neke otpatke imamo od napadača. Ovaj Adu em ne zna primit loptu em je neprecizan. Jurić i Čop zabiju poneki krumpir svaku sedmu utakmicu"

"Tko je potjerao Jankovića, Menala i Bogojevića, a ostavio hrpu poluproizvoda poput Rukavine i Jurića?"

"Kad igrač promaši gol s tri metra, sve je jasno. Sigurno je Sanchez kriv za ovo...možeš mislit"

"Lijepu ste pozivnicu poslali za derbi! Mrš"

"Pojma vi nemate, sramota od igre"

ANKETA Treba li Rijeka smijeniti Victora Sancheza? U kupovima je odličan, u HNL-u rezultat pati

"S ovim igračima se i ne može bolje, Rukavina, Čop, Lasickas, Zlomislić... hvala i doviđenja. Mali Pavić jako dobar", neki su od komentara riječkih navijača na društvenim mrežama.

Rijeka je četvrta u HNL-u sa 42 boda, pet manje od trećeg Varaždina i samo dva više od petoplasirane Lokomotive. 

