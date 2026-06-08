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VRATIO SE NA KVARNER

Navijači Rijeke oduševljeni su Kekom: 'Stigao je iscjelitelj', 'Sad nam samo Kantrida fali'

Piše Jakov Drobnjak,
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Navijači Rijeke oduševljeni su Kekom: 'Stigao je iscjelitelj', 'Sad nam samo Kantrida fali'
ARHIVA - 2017. Rijeka: Navija?i utr?ali u teren i s igra?ima proslavili povijesni naslov prvaka Hrvatske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon turbulentne sezone pod Victorom Sanchezom, na Kvarner je stigla legenda. Matjaž Kek povest će Rijeku u nove pobjede i pokušati ju vratiti na vrh. Navijači su oduševljeni

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Matjaž Kek vratio se u Rijeku. Najtrofejniji trener u povijesti kluba ponovo je za kormilom momčadi s Kvarnera. U prvom mandatu je proveo 274 utakmice, donio toliko željeni trofej prvaka u "grad koji teče" i ima posebno mjesto u srcima navijača Rijeke. Prošlo je gotovo osam godina otkako je otišao, a sada mora početi ispočetka. 

Radomir Đalović ponovio je Kekov uspjeh i donio duplu krunu, ali sezona s Victorom Sanchezom na klupi nije bila bajna. Igrala je Rijeka dobro u Europi pa i u Kupu, ali ono najvažnije, HNL, je štekao. Mučila se Rijeka čitavo prvenstvo, nije prišla ni blizu obrani naslova te je nešto pod hitno trebalo mijenjati. Ta promjena je vraćanje legende na Rujevicu, a navijači? U deliriju. Ovo su neki od komentara:

"Nakon dugo dugo onaj stari dobar osjećaj što se tiče trenera"
"S Kekom smo napustili Kantridu, nadam se da ćemo se s njim i vratiti nazad na nju"
"Jedan je Kek!!"
"Dobro došao iscjelitelju na Rujevicu"
"Dobrodošli doma Gospodine Kek"
"Toooooo, ostvarenje snova. Malo je reći da sam oduševljena tom informacijom. Jer taj čovjek ima "ono nešto"! Forza Matjaž, forza Fiume"
"Sad mu treba dati da radi i da stvara momčad. Iako će nekolicina prvotimaca biti prodana, od čega klub i egzistira, nadam se da će Mišković osigurati adekvatne zamjene koje će Kek ukomponirati u momčad"
"Dobro došao nazad najveći treneru
"Da je došao poslije 4-0 protiv Gorice bili bi treći i osvojen Kup. Dinamo je bio opušten i uvjeren u laku pobjedu a stari lisac Kek bi znao to iskoristiti"
"Matjaž, ajmo kao prije mnogo godina"

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