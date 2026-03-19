Navijači Rijeke: 'Šteta, imali smo ih na konopcima'. 'Idemo po Kup i onda u Europsku ligu'

Nogometaši Rijeke ispali su u osmini finala Konferencijske lige nakon remija protiv Strasbourga (1-1). Hrvatski prvak odigrao je jako dobru utakmicu, ali zamalo ostao "kratak". Navijači Rijeke su ponosni na momčad.

"Borba je bila do kraja, skoro su pali Francuzi"

"Tako igra Rijeka... Svaka čast!"

"Čestitke na utakmici, ali nažalost Lasickas nije dorastao ovakvim utakmicama. Fruk je kojom asistencijom mogao riješiti utakmicu, a sebi podignuti cijenu za koji milijun. Sebičnost je danas nešto što se u nogometu ne tolerira. Sve ostalo savršeno"

"Svaka čast Rijeci za odigranu utakmicu, bili su ravnopravni, ako ne i bolji protivnik... Jedna pogreška stajala nas je gola, ali za sve ostalo, kapa do poda. Sad hrabro napad na Kup i borba za treće mjesto u prvenstvu"

"Šteta, iskrene čestitke na postignutim rezultatima i na prezentaciji hrvatskog nogometa"

"Onaj offside trap za savršen kraj odlične europske sezone"

"Ovo je najveća tragedija u posljednjih nekoliko godina što Rijeka nije prošla dalje. Momčad od 290 miliona € izgleda kao prosječna momčad kosovske lige. Nevjerojatno što je Rijeka propustila"

"Imali smo ih na konopcima ali možemo biti ponosni na njih. Ni u čemu nismo bili lošiji. Falilo je malo sreće. Sad osvojiti kup i iduće godine u EL"

"Bolji smo bili... Toni Fruk vrijedi više od svih njihovih milijuna", neki su od komentara navijača Rijeke.

Riječane u nedjelju čeka dvoboj protiv Gorice u prvenstvu.