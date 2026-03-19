Obavijesti

Sport

Komentari 3
PONOSNI NA MOMČAD

Navijači Rijeke: 'Šteta, imali smo ih na konopcima'. 'Idemo po Kup i onda u Europsku ligu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Navijači Rijeke: 'Šteta, imali smo ih na konopcima'. 'Idemo po Kup i onda u Europsku ligu'
4
Rijeka i Istra sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

STRASBOURG - RIJEKA 1-1 "Onaj offside trap za savršen kraj odlične europske sezone", jedan je od komentara riječkih navijača na društvenim mrežama

Nogometaši Rijeke ispali su u osmini finala Konferencijske lige nakon remija protiv Strasbourga (1-1). Hrvatski prvak odigrao je jako dobru utakmicu, ali zamalo ostao "kratak". Navijači Rijeke su ponosni na momčad.

UEFA Conference League - Round of 16 - Second Leg - RC Strasbourg v Rijeka
Foto: Christian Hartmann

"Borba je bila do kraja, skoro su pali Francuzi"

"Tako igra Rijeka... Svaka čast!"

"Čestitke na utakmici, ali nažalost Lasickas nije dorastao ovakvim utakmicama. Fruk je kojom asistencijom mogao riješiti utakmicu, a sebi podignuti cijenu za koji milijun. Sebičnost je danas nešto što se u nogometu ne tolerira. Sve ostalo savršeno"

"Svaka čast Rijeci za odigranu utakmicu, bili su ravnopravni, ako ne i bolji protivnik... Jedna pogreška stajala nas je gola, ali za sve ostalo, kapa do poda. Sad hrabro napad na Kup i borba za treće mjesto u prvenstvu"

UEFA Conference League - Round of 16 - Second Leg - RC Strasbourg v Rijeka
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

"Šteta, iskrene čestitke na postignutim rezultatima i na prezentaciji hrvatskog nogometa"

"Onaj offside trap za savršen kraj odlične europske sezone"

"Ovo je najveća tragedija u posljednjih nekoliko godina što Rijeka nije prošla dalje. Momčad od 290 miliona € izgleda kao prosječna momčad kosovske lige. Nevjerojatno što je Rijeka propustila"

"Imali smo ih na konopcima ali možemo biti ponosni na njih. Ni u čemu nismo bili lošiji. Falilo je malo sreće. Sad osvojiti kup i iduće godine u EL"

"Bolji smo bili... Toni Fruk vrijedi više od svih njihovih milijuna", neki su od komentara navijača Rijeke. 

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Riječane u nedjelju čeka dvoboj protiv Gorice u prvenstvu. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026