Navijači Rijeke su bijesni na igrače: Bolje da su juniori igrali, a ne ove uspavane princeze...

U posljednjem susretu petog kola HNL-a nije bilo pobjednika, Gorica i Rijeka su odigrali 0-0 čime su Velikogoričani osvojili prvi bod u aktualnoj sezoni. Utakmica u Velikoj Gorici je kasnila 30 minuta zbog problema s reflektorima. Navijači Rijeke nisu zadovoljni igrom svoje momčadi i to su pokazali u komentarima na društvenim mrežama.

- Negledljivo. Zapravo nije puno drugačije od Sopićevih i Đalovićevih gostujućih predstava, da sada nešto ne lupamo po Keku ili ovoj selekciji, ali ovakve utakmice pobijedimo samo ako je sreće (Obregonove škarice i slični pothvati). Krvi ima samo ponešto u valovima. Potpuno kreativno bezidejno, a fali i "mišića".

- Postoje samo dva rješenja. Ili dovesti Keku 4-5 igrača po izboru u ovih 7 dana ili dovesti trenera koji će prilagoditi igru igračima koje ima jer Kek se neće promijeniti. Budući da Mišković tvrdi da je ovo odlična ekipa, znači da je problem u treneru.

- Dinamo, Hajduk, Osijek i Varaždin su za nas avioni,ovo je tužno za gledati. Ako budemo peti ove sezone bit će dobro; od Dantasa i Fruka smo napravili prosijek, Vignata i Jankovića ne može se prepoznati...

- Dvije najlošije momčadi u HNL-u, pa dokle ovako gosp. Kek? Da sam slučajno trener u četvrtoj ligi, Janković i Husić mi ne bi igrali, a Dantasu treba zabraniti izvođenje kornera...

- Preplačene balerine, možete barem malo volje pokazat zbog navijača, ako ne zbog sebe.

- Ovo je stvarno katastrofa, da ne možemo raspalu Goricu dobiti. I čemu se mi možemo nadati ove sezone? Strašno...

- Bolje da su igrali juniori nego ove uspavane princeze.