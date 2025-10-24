Hrvatskog prvaka sada čekaju domaći izazovi i utakmice protiv Osijeka (doma) i Dinama (u gostima), a idući europski dvoboj je u gostima kod Lincoln Red Impsa 6. studenog
REAKCIJE NAKON POBJEDE
Navijači Rijeke: 'Trebalo nam je dva dana da zabijemo gol...'. 'Igraju 22 sata bez da se oznoje'
Čitanje članka: 1 min
Nogometaši Rijeke pobijedili su Spartu Prag 1-0 u Konferencijskoj ligi i skočili na 19. mjesto Konferencijske lige. Utakmicu koja je trajala dva dana odlučio je Adu-Adjei golom u 75. minuti i razveselio riječke navijače. Donosimo njihove reakcije s društvenih mreža.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- "Koliko bolje ovo izgleda bez Jankovića"
- "Već sad bih rekao da smo napravili veliki korak prema nokaut fazi jer smo osvojili bodove protiv najtežeg suparnika"
- "Utakmica je trajala 22 sata, a ni oznojili se nisu. Tko kaže da nemaju snage?"
- "Hvala Bogu, krenulo nas je. Sad nastaviti tako protiv Osijeka u ponedjeljak"
- "Pobjeda je najbitnija! Prvih 15 minuta nikako, a kasnije je bilo kontrola i smireno. Dok igrači ne dobiju potrebnu razinu samopouzdanja u vidu par pobjeda, neće biti dobro..."
- "Napokon igra za 10!"
- "Bravo na dizanju koeficijenta"
- "Što bi rekli neki, trebalo nam je dva dana da zabijemo gol", neki su od komentara na mrežama.
Hrvatskog prvaka sada čekaju domaći izazovi i utakmice protiv Osijeka (doma) i Dinama (u gostima), a idući europski dvoboj je u gostima kod Lincoln Red Impsa 6. studenog.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku