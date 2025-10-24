Navijači Rijeke: 'Trebalo nam je dva dana da zabijemo gol...'. 'Igraju 22 sata bez da se oznoje'

Nogometaši Rijeke pobijedili su Spartu Prag 1-0 u Konferencijskoj ligi i skočili na 19. mjesto Konferencijske lige. Utakmicu koja je trajala dva dana odlučio je Adu-Adjei golom u 75. minuti i razveselio riječke navijače. Donosimo njihove reakcije s društvenih mreža.

"Koliko bolje ovo izgleda bez Jankovića"

"Već sad bih rekao da smo napravili veliki korak prema nokaut fazi jer smo osvojili bodove protiv najtežeg suparnika"

"Utakmica je trajala 22 sata, a ni oznojili se nisu. Tko kaže da nemaju snage?"

"Hvala Bogu, krenulo nas je. Sad nastaviti tako protiv Osijeka u ponedjeljak"

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Pobjeda je najbitnija! Prvih 15 minuta nikako, a kasnije je bilo kontrola i smireno. Dok igrači ne dobiju potrebnu razinu samopouzdanja u vidu par pobjeda, neće biti dobro..."

"Napokon igra za 10!"

"Bravo na dizanju koeficijenta"

"Što bi rekli neki, trebalo nam je dva dana da zabijemo gol", neki su od komentara na mrežama.

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatskog prvaka sada čekaju domaći izazovi i utakmice protiv Osijeka (doma) i Dinama (u gostima), a idući europski dvoboj je u gostima kod Lincoln Red Impsa 6. studenog.