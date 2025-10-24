Obavijesti

REAKCIJE NAKON POBJEDE

Navijači Rijeke: 'Trebalo nam je dva dana da zabijemo gol...'. 'Igraju 22 sata bez da se oznoje'

Piše Petar Božičević,
Navijači Rijeke: 'Trebalo nam je dva dana da zabijemo gol...'. 'Igraju 22 sata bez da se oznoje'
Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatskog prvaka sada čekaju domaći izazovi i utakmice protiv Osijeka (doma) i Dinama (u gostima), a idući europski dvoboj je u gostima kod Lincoln Red Impsa 6. studenog

Nogometaši Rijeke pobijedili su Spartu Prag 1-0 u Konferencijskoj ligi i skočili na 19. mjesto Konferencijske lige. Utakmicu koja je trajala dva dana odlučio je Adu-Adjei golom u 75. minuti i razveselio riječke navijače. Donosimo njihove reakcije s društvenih mreža. 

  • "Koliko bolje ovo izgleda bez Jankovića"
  • "Već sad bih rekao da smo napravili veliki korak prema nokaut fazi jer smo osvojili bodove protiv najtežeg suparnika"
  • "Utakmica je trajala 22 sata, a ni oznojili se nisu. Tko kaže da nemaju snage?"
  • "Hvala Bogu, krenulo nas je. Sad nastaviti tako protiv Osijeka u ponedjeljak"
  • "Pobjeda je najbitnija! Prvih 15 minuta nikako, a kasnije je bilo kontrola i smireno. Dok igrači ne dobiju potrebnu razinu samopouzdanja u vidu par pobjeda, neće biti dobro..."
  • "Napokon igra za 10!"
  • "Bravo na dizanju koeficijenta"
  • "Što bi rekli neki, trebalo nam je dva dana da zabijemo gol", neki su od komentara na mrežama. 
Hrvatskog prvaka sada čekaju domaći izazovi i utakmice protiv Osijeka (doma) i Dinama (u gostima), a idući europski dvoboj je u gostima kod Lincoln Red Impsa 6. studenog. 

