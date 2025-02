Navijači Rijeke u deliriju: ''Bile' je ubila FRUKtoza! Ovi talijanski treneri stigli su kao naručeni'

Rijeka je u četvrtfinalnoj utakmici Kupa pobijedila Hajduk 3-1 na Poljudu i izborila plasman u polufinale. Gosti su vrlo rano stekli dva gola prednosti. Nais Djouahra pogodio je u osmoj minuti nakon asistencije Tonija Fruka, a samo šest minuta kasnije hrvatski napadač udvostručio je prednost.

Riječani su iskoristili svaku, pa i najmanju pogrešku obrane "bilih", pa ih nije poljuljao ni gol Marka Livaje u 29. minuti, kojim je Hajduk smanjio zaostatak. Kako su započeli prvo poluvrijeme, u istom ritmu nastavili su i u drugom. Samo šest minuta nakon izlaska iz svlačionice, Fruk je ponovno bio strijelac. Najprije je sjajnim driblingom kroz noge proigrao Filipa Uremovića, a zatim odmjerenim udarcem svladao Ivana Lučića, koji se našao na krivoj nozi.

Split: Hajduk i Rijeka sastali se u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ovo je tjedan iz snova za Riječane, koji su prvo za vikend deklasirali Dinamo s 4-0, a potom tri dana kasnije slavili u Jadranskom derbiju, stoga ne čudi oduševljenje među navijačima momčadi s Kvarnera.

"Ma to je to! Svaka čast! Usred Poljuda pobjeda!"

"Braaaaaavooooooo! Tako se igra za ovaj klub. Čestitke!"

"Još jedan skalp, BRAVO RIJEKA!"

"Kako rutinski odigrana utakmica do kraja, svaka čast dečkima. Samo nebo zna gdje nam je kraj."

"Ovi talijanski treneri kao da su naručeni da olakšaju Rijeci."

"Dobro da je Fruk proradio nakon završetka prijelaznog roka…"

"Kao Hajdukovac, čestitke NK Rijeka! Apsolutno zasluženo i još jedan dokaz da ste najbolja ekipa u HNL-u. Sretno do kraja!"

Osim pohvala, nisu izostala ni "klasična" navijačka podbadanja.

"Hajduk je ubila FRUKtoza."

"Koji tsunami, bravo Rijeka!"

"Ovo je samo predigra za ono što Hajduku slijedi u prvenstvu… i tako će biti potučeni."

Rijeci sada slijedi gostovanje kod Gorice u sklopu 24. kola HNL-a. Protivnika u polufinalu Kupa saznat će nakon ždrijeba, kada se odigraju sve utakmice. U srijedu još igraju Dinamo i Osijek, dok su preostala dva četvrtfinalna susreta na rasporedu 4. ožujka, kada se sastaju Istra 1961 i Lokomotiva, te dan kasnije, kada igraju Slaven Belupo i Gorica.