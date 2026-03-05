Rijeka šokirala Hajduk u kupu, pobjeda 3-2! Navijači u ekstazi, slavlje se s tribina preselilo na društvene mreže. Komentari podrške pljušte sa svih strana, pa čak i od drugih navijača
Navijači Rijeke: 'Vidi se tko je pravi majstor s mora'. 'Kakav karakter i kakav veliki trijumf'
Nogometaši Rijeke u srijedu su na ispunjenoj Rujevici ostvarili veliku pobjedu u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa, svladavši vječnog rivala Hajduk rezultatom 3-2. U pravoj drami, koja je potrajala duboko u sudačku nadoknadu, momčad s Kvarnera osigurala je prolazak dalje i bacila svoje navijače u trans. Slavlje se s tribina odmah preselilo na društvene mreže, a službeni Instagram profil kluba jednom je objavom sažeo sve emocije.
Rijeka je pozvala svoje navijače da sami daju opis ovom čudu. Odgovor navijača na poziv kluba bio je trenutan i glasan. Prostor za komentare ispunjen je stotinama poruka podrške, čestitki i, naravno, neizbježnih navijačkih provokacija. Među komentarima su se isticali povici oduševljenja, ali i podrška s neočekivanih strana:
- "Bravooo Rijeka čestitke od Dinamovca"
- "Čestitke od purgera"
- "Hvala Torcidi što je sa debilnim bakljama omogućila nadoknadu od 20 min"
- "KREPAT MA NE MOLAT! To je Rijeka!"
- "Sami protiv svih! FORZA FIUME! "
- "Kakav karakter, kakva pobjeda!!!"
- "Cijeli ostatak Hrvatske slavi, hvala vam!"
- "OVO JE RIJEKA !!!"
- "Pravi Majstor s mora!"
- "Bog na nebu, Rijeka na zemlji"
- "Trpanje malih miševa"
- "Muchos gracias Ramiro Munoz - Mr. 100%"
