Navijači Rijeke: 'Vidi se tko je pravi majstor s mora'. 'Kakav karakter i kakav veliki trijumf'

Nogometaši Rijeke u srijedu su na ispunjenoj Rujevici ostvarili veliku pobjedu u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa, svladavši vječnog rivala Hajduk rezultatom 3-2. U pravoj drami, koja je potrajala duboko u sudačku nadoknadu, momčad s Kvarnera osigurala je prolazak dalje i bacila svoje navijače u trans. Slavlje se s tribina odmah preselilo na društvene mreže, a službeni Instagram profil kluba jednom je objavom sažeo sve emocije.

Rijeka je pozvala svoje navijače da sami daju opis ovom čudu. Odgovor navijača na poziv kluba bio je trenutan i glasan. Prostor za komentare ispunjen je stotinama poruka podrške, čestitki i, naravno, neizbježnih navijačkih provokacija. Među komentarima su se isticali povici oduševljenja, ali i podrška s neočekivanih strana:

"Bravooo Rijeka čestitke od Dinamovca"

"Čestitke od purgera"

"Hvala Torcidi što je sa debilnim bakljama omogućila nadoknadu od 20 min"

"KREPAT MA NE MOLAT! To je Rijeka!"

"Sami protiv svih! FORZA FIUME! "

"Kakav karakter, kakva pobjeda!!!"

"Cijeli ostatak Hrvatske slavi, hvala vam!"

"OVO JE RIJEKA !!!"

"Pravi Majstor s mora!"

"Bog na nebu, Rijeka na zemlji"

"Trpanje malih miševa"

"Muchos gracias Ramiro Munoz - Mr. 100%"