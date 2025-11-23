Navijači Rijeke: Vratili smo Hajduk na tvorničke postavke

Obavijesti

Sport

ODUŠEVLJENI POBJEDOM

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
6
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - HAJDUK 5-0 "Nitko, ali nitko u HNL-u nije jači od nas. Imali smo loših partija, ali od starta sezone previse nesreće, previse pehova, previse vratnica, ali večeras smo dokazali da možemo", jedan je od komentara navijača Rijeke

Rijeka je deklasirala Hajduk 5-0 i podsjetila na momente iz prošle sezone u kojoj je osvojila prvenstvo i Kup. Riječki navijači oduševljeni su prezentacijom momčadi, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 02:09
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

  • "Hajduk vraćen na tvorničke. Bravo, Rijeka!"
  • "Zna Sanchez kako se daje petarda jednom HNL prvoligašu. Zamolio bi sve kritičare da konačno puste našeg trenera da na miru radi sa našom ekipom"
  • "Petarda, ljudi, PETARDA! Rekord! Nitko, ali nitko u HNL-u nije jači od nas. Imali smo loših partija, ali od starta sezone previse nesreće, previse pehova, previse vratnica, ali večeras smo dokazali da možemo, ne pobijediti, nego razbiti apsolutno svakog"
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
  • "Husić doktor za Petroviča na zadnjem veznom"
  • "Vidi se tko je aktualni prvak Hrvatske, mali klubić nije imao šanse"
  • "Rijeka je imala mnogo peha ove sezone i u europskim natjecanjima i u prvenstvu, a Hajduk je imao dosta sreće u prvenstvu i u Kupu i moralo je ovako završiti! Iznenadio me rezultat ali ne bih imao ništa protiv da je završilo još uvjerljivije..."
  • "Ta divna Riječka noć"
  • "Preplavila nas toplina ove hladne subote! Bravo Rijeko moja!"
  • "Hajduku smo prepustili posjed, a Hajduk nama golove"
  • "Zar nisu petarde zabranjene u ovo doba godine?", neki su od komentara razgaljenih riječkih navijača. 
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka u četvrtak dočekuje AEK iz Larnace u Konferencijskoj ligi, a u idućem kolu prvenstva ide u goste Lokomotivi. 

