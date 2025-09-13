Obavijesti

NEZADOVOLJNI REMIJEM

Navijači Rijeke: 'Vratite Đaleta'. 'Antinogomet se nastavlja'. 'Treba promijeniti deset igrača'

Piše Petar Božičević,
Navijači Rijeke: 'Vratite Đaleta'. 'Antinogomet se nastavlja'. 'Treba promijeniti deset igrača'
Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - LOKOMOTIVA 1-1 Podsjetimo, hrvatski je prvak u prvih šest kola osvojio samo šest bodova i nalazi se na šestom mjestu prvenstvene ljestvice. Nakon utakmice kupa protiv Maksimira, Riječani idu u goste Vukovaru u prvenstvu

Nogometaši Rijeke odigrali su 1-1 protiv Lokomotive u 6. kolu HNL-a na Rujevici. Bila je to prva utakmica Victora Sancheza na klupi kluba s Kvarnera, ali debi nije prošao prema očekivanju. Donosimo reakcije navijača s društvenih mreža. 

  • "Evidentno je da Devetak i Petrovič moraju igrati, kao da ih netko gura. Njih dvojica nisu ni za drugu ligu, kondicijski su nespremni, gube duele, a sljedeća utakmica je 'biti ili ne biti'"
  • "Gdje su sada oni koji su zagovarali odlazak Đalovića jer je limitiran? Što je onda ovaj?"
  • "Olako se riješili Djouahre i Selahija, a doveli hrpu igrački i trkački podkapacitiranih igrača... Rezultat je ovo..."
  • "Ovdje treba promijeniti jedno 10 igrača, a najviše posjesti na klupu neke koji su van forme (Niko Janković). Rijeka je jedini klub kojeg naslov prvaka unazađuje"
  • "Žalosno"
  • "Jako loša igra, teško ćemo ovako protiv NK Maksimira"
  • "Iskreno se nadam da je ova startna postava izašla sad i nikad više"
  • "Vratite Đalovića"
  • "Morat ćemo se naviknuti na prosjek ove godine..."
  • "Antinogomet se nastavlja", neki su od komentara navijača Rijeke. 
Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetimo, hrvatski je prvak u prvih šest kola osvojio samo šest bodova i nalazi se na šestom mjestu prvenstvene ljestvice. Nakon utakmice kupa protiv Maksimira, Riječani idu u goste Vukovaru u prvenstvu.

