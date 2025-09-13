Navijači Rijeke: 'Vratite Đaleta'. 'Antinogomet se nastavlja'. 'Treba promijeniti deset igrača'

Nogometaši Rijeke odigrali su 1-1 protiv Lokomotive u 6. kolu HNL-a na Rujevici. Bila je to prva utakmica Victora Sancheza na klupi kluba s Kvarnera, ali debi nije prošao prema očekivanju. Donosimo reakcije navijača s društvenih mreža.

"Evidentno je da Devetak i Petrovič moraju igrati, kao da ih netko gura. Njih dvojica nisu ni za drugu ligu, kondicijski su nespremni, gube duele, a sljedeća utakmica je 'biti ili ne biti'"

"Gdje su sada oni koji su zagovarali odlazak Đalovića jer je limitiran? Što je onda ovaj?"

"Olako se riješili Djouahre i Selahija, a doveli hrpu igrački i trkački podkapacitiranih igrača... Rezultat je ovo..."

"Ovdje treba promijeniti jedno 10 igrača, a najviše posjesti na klupu neke koji su van forme (Niko Janković). Rijeka je jedini klub kojeg naslov prvaka unazađuje"

"Žalosno"

"Jako loša igra, teško ćemo ovako protiv NK Maksimira"

"Iskreno se nadam da je ova startna postava izašla sad i nikad više"

"Vratite Đalovića"

"Morat ćemo se naviknuti na prosjek ove godine..."

"Antinogomet se nastavlja", neki su od komentara navijača Rijeke.

Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetimo, hrvatski je prvak u prvih šest kola osvojio samo šest bodova i nalazi se na šestom mjestu prvenstvene ljestvice. Nakon utakmice kupa protiv Maksimira, Riječani idu u goste Vukovaru u prvenstvu.