NEZADOVOLJNI REMIJEM
Navijači Rijeke: 'Vratite Đaleta'. 'Antinogomet se nastavlja'. 'Treba promijeniti deset igrača'
Nogometaši Rijeke odigrali su 1-1 protiv Lokomotive u 6. kolu HNL-a na Rujevici. Bila je to prva utakmica Victora Sancheza na klupi kluba s Kvarnera, ali debi nije prošao prema očekivanju. Donosimo reakcije navijača s društvenih mreža.
- "Evidentno je da Devetak i Petrovič moraju igrati, kao da ih netko gura. Njih dvojica nisu ni za drugu ligu, kondicijski su nespremni, gube duele, a sljedeća utakmica je 'biti ili ne biti'"
- "Gdje su sada oni koji su zagovarali odlazak Đalovića jer je limitiran? Što je onda ovaj?"
- "Olako se riješili Djouahre i Selahija, a doveli hrpu igrački i trkački podkapacitiranih igrača... Rezultat je ovo..."
- "Ovdje treba promijeniti jedno 10 igrača, a najviše posjesti na klupu neke koji su van forme (Niko Janković). Rijeka je jedini klub kojeg naslov prvaka unazađuje"
- "Žalosno"
- "Jako loša igra, teško ćemo ovako protiv NK Maksimira"
- "Iskreno se nadam da je ova startna postava izašla sad i nikad više"
- "Vratite Đalovića"
- "Morat ćemo se naviknuti na prosjek ove godine..."
- "Antinogomet se nastavlja", neki su od komentara navijača Rijeke.
Podsjetimo, hrvatski je prvak u prvih šest kola osvojio samo šest bodova i nalazi se na šestom mjestu prvenstvene ljestvice. Nakon utakmice kupa protiv Maksimira, Riječani idu u goste Vukovaru u prvenstvu.
